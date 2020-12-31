Elvan: "Makro ekonomik ve yapısal reformları hızla hayata geçirerek, uluslararası normlara uygun, şeffaf politikalarla süreçten güçlenerek çıkacağız."
31.12.2020 14:41
Elvan: "Makro ekonomik ve yapısal reformları hızla hayata geçirerek, uluslararası normlara uygun, şeffaf politikalarla süreçten güçlenerek çıkacağız."
Elvan: "Makro ekonomik ve yapısal reformları hızla hayata geçirerek, uluslararası normlara uygun, şeffaf politikalarla süreçten güçlenerek çıkacağız."
Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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