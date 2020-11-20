Elvan: Maliye , finansal sekto¨r ve kamu finansmanı politikalarımızı fiyat istikrarını kalıcı bir bic¸imde sagˆlayacak s¸ekilde olus¸turacagˆız

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Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den "Virüs gece mi bulaşıyor?" sorusuna yanıt: Hafta sonu geceleri gündüzden daha çok hareketlilik oluyor

"İçince daha güzel sürüyorum" diye video paylaştıktan sonra kaza yaptı, sevgilisi dahil üç kişi öldü