Elvan: Maliye, finansal sekto¨r ve kamu finansmanı politikalarımızı fiyat istikrarını kalıcı bir bic¸imde sagˆlayacak s¸ekilde olus¸turacagˆız
20.11.2020 16:03
Elvan: Maliye, finansal sekto¨r ve kamu finansmanı politikalarımızı fiyat istikrarını kalıcı bir bic¸imde sagˆlayacak s¸ekilde olus¸turacagˆız.
Elvan: Maliye, finansal sekto¨r ve kamu finansmanı politikalarımızı fiyat istikrarını kalıcı bir bic¸imde sagˆlayacak s¸ekilde olus¸turacagˆız
Maliye, Kamu, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Elvan: Maliye, finansal sekto¨r ve kamu finansmanı politikalarımızı fiyat istikrarını kalıcı bir bic¸imde sagˆlayacak s¸ekilde olus¸turacagˆız - Son Dakika Ekonomi
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