Elvan, Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattının ihalesinin yapıldığını açıkladı - Son Dakika

Elvan, Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattının ihalesinin yapıldığını açıkladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, sosyal medya hesaplarından Mersin'in ulaştırma yatırımlarına ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı.

Elvan, Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattının ihalesinin yapıldığını açıkladı, System.String[]

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, sosyal medya hesaplarından Mersin'in ulaştırma yatırımlarına ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı. Elvan, Mersin'in Güneydoğu Anadolu ile bağlantısını güçlendirecek olan Mersin-Adana- Gaziantep Hızlı Tren Hattının ihalesi gerçekleştiğini açıkladı.

Elvan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Mersin'in ulaşım yatırımlarını masaya yatırdıklarını belirtti. Elvan, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile Mersin yatırımlarını ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda ilimizdeki tüm ulaştırma yatırımlarının daha da hızlandırılması ve bir an önce milletimizin hizmetine sunulması yönünde irade ortaya çıktı. Bakanımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Mersin için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Elvan, Mersin'in Güneydoğu Anadolu ile bağlantısını güçlendirecek olan hızlı tren hattının ihalesinin gerçekleştiğini açıkladı. Sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin paylaşım yapan Elvan, "311 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattının ihalesi gerçekleşti. 6,8 milyar TL tutarındaki hat tamamlandığında saatte 200 kilometre hızla Mersin'den Gaziantep'e ulaşım daha kolay ve konforlu olacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Silifke- Mut yolunda meydana gelen heyelan ile ilgili çalışmalara da değinen Elvan, "Silifke-Mut yolunda heyelan sebebiyle kapanan kesimin açılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın can güvenliği ön planda. Cumhurbaşkanımız acele kamulaştırma kararını onayladı, kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Yol en kısa sürede açılarak hizmete sunulacak" diyerek, konuyu yakından takip ettiğini vurguladı.

14 mahallenin ortak talebi olan Silifke-Mut yolu ile Ekşiler arasındaki yolun da asfaltlandığını duyuran Elvan, "Muhtarlarımızın taleplerinden biri olan Silifke-Mut yolu ile Ekşiler Mahallesi arasında bulunan ve 14 mahallemizi ilgilendiren 10 kilometrelik yolun asfaltlanması çalışmasına başlandı. İnşallah bu hafta sonu tamamlanarak milletimizin hizmetine sunulacak. Hayırlı olsun" dedi.

Söz konusu yolun Bayındır ,Karahacılı ,Keben, Sabak, Kepez, Ortaören, Gündüzler, Karakaya, Yenisu, Kargıcak, İmambekirli, Evkafçiftliği, Karakaya ve Ekşiler mahallelerini kapsadığı belirtildi. - MERSİN

Elvan, Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattının ihalesinin yapıldığını açıkladı
Elvan, Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattının ihalesinin yapıldığını açıkladı
Elvan, Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattının ihalesinin yapıldığını açıkladı

Gaziantep, Mersin, Adana, Tren, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 12:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elvan, Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattının ihalesinin yapıldığını açıkladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı Azerbaycan'ın taarruzu sonrası Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Karın ağrısı değil 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı Berna Laçin'den "Her vaka hasta değildir" diyen Fahrettin Koca'ya tepki: Gebelik testi pozitif olan hamile sayılacak mı?
Genç kadın, yangın merdiveninde eski eşi tarafından 2 çocuğunun gözleri önünde öldürülmüş Genç kadın, yangın merdiveninde eski eşi tarafından 2 çocuğunun gözleri önünde öldürülmüş         
17:38
Galatasaraylı Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Galatasaraylı Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük'e transfer oldu         
17:22
Ermenistan ordusuna ait karargah ve tanklar imha edildi Ermenistan ordusuna ait karargah ve tanklar imha edildi         
17:14
İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi         
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi         
15:35
Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor         
15:13
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı         
13:39
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan geri adım attı: Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız Çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan geri adım attı: Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız         
11:39
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 18:52:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Elvan, Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattının ihalesinin yapıldığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei