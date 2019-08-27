Son Dakika Haberleri: Elvan, Mersin Metrosu için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
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Elvan, Mersin Metrosu için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

24 dakika önce

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin Metrosu'nun yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

Elvan, Mersin Metrosu için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek, System.String[]

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin Metrosu'nun yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.


Mersin'in en önemli sorunlarının başında gelen trafik sorununa çözüm olması düşünülen metro konusunda yeni bir adım atıldı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Elvan, metronun bir an önce hayata geçirilmesi için girişimlere başladığını belirtti. Mersin Metrosunun yatırım programına alınması için girişimlere başlayan Elvan, bu çerçevede önce Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.


Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, her zaman Mersin'in dertleriyle dertlendiklerini vurgulayarak, "Tek amacımız var; o da Mersin'e eserler kazandırmak. Mersinli kardeşlerimizin sorunlarına kayıtsız kalamayız. Yıllardan bu yana konuşulan ve Mersinlilerin beklentileri arasında ilk sırada yer alan Mersin Metrosunun yapımı için elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu projenin yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile görüşmeler gerçekleştirdik. Konuyu nihayete erdirmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğim. ve inanıyorum ki, Mersinli hemşehrilerime bu konuda bir müjde vereceğiz. Görüşmemin sonuçlarını da en kısa sürede Mersin kamuoyu ile paylaşacağım" dedi. - MERSİN

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Mersin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:16 Kaynak: İHA
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