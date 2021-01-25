Elvan: "Sinema, kahvehane, internet kafe, halı saha, hamam faaliyetinde bulunan mükelleflerimizi 1 Aralık 2020 itibarıyla mücbir sebep kapsamına...

Dünyada bir ilk! Rus bilim insanları koronavirüsün İngiltere'deki mutasyonunun fotoğrafını çekti

Rıdvan Dilmen'den Burak Yılmaz'ın Mesut Özil'le ilgili sözlerine tepki

Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı