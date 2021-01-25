Elvan: "Sinema, kahvehane, internet kafe, halı saha, hamam faaliyetinde bulunan mükelleflerimizi 1 Aralık 2020 itibarıyla mücbir sebep kapsamına...
25.01.2021 10:09
Elvan: "Sinema, kahvehane, internet kafe, halı saha, hamam faaliyetinde bulunan mükelleflerimizi 1 Aralık 2020 itibarıyla mücbir sebep kapsamına aldık"
Elvan: "Sinema, kahvehane, internet kafe, halı saha, hamam faaliyetinde bulunan mükelleflerimizi 1 Aralık 2020 itibarıyla mücbir sebep kapsamına aldık"
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