Elvan: "Türkiye, savunmadaki gibi sağlık ile yazılım-donanımda dünyada başat rolü oynayacak bir konuma gelecek, gerekli kaynakları da ayıracağız."

Elvan: "Türkiye, savunmadaki gibi sağlık ile yazılım-donanımda dünyada başat rolü oynayacak bir konuma gelecek, gerekli kaynakları da ayıracağız."

Elvan: " Türkiye, savunmadaki gibi sağlık ile yazılım-donanımda dünyada başat rolü oynayacak bir konuma gelecek, gerekli kaynakları da ayıracağız."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Elvan: 'Türkiye, savunmadaki gibi sağlık ile yazılım-donanımda dünyada başat rolü oynayacak bir konuma gelecek, gerekli kaynakları da ayıracağız.' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi

Pendik ve Kartal sahilindeki kirliliğin sebebi belli oldu: Deniz salyası

Palu davasının kilit ismi Tuncer Ustael, açlık grevine başladı

Cardi B.'nin Türk müdürünün tavsiyesiyle şöhreti yakaladığı ortaya çıktı

Metrobüste uyuyakalan kadının yardım istediği kişi sapık çıktı: Siz de baya iyiymişsiniz

Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu

Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı

Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu