Elvan: "Uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacağız" - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bütçe görüşmeleri

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşması TBMM - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2021 yılı bütçesini sundu. (7)

Bakan Elvan: "Şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir biçimde uygulayacağımız Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacağız"

Elvan: "Girişim Sermayesi Fonlarına doğrudan kaynak aktarımı ile 2023 sonuna kadar 2 milyar lira tutarında kaynak taahhüdünde bulunmayı hedefliyoruz"