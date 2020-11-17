Elvan: "Uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacağız" - Son Dakika

Elvan: "Uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacağız"
17.11.2020 12:57
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bütçe görüşmeleri Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşması TBMM - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2021 yılı bütçesini sundu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bütçe görüşmeleri
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşması TBMM - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2021 yılı bütçesini sundu. (7)
Bakan Elvan: "Şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir biçimde uygulayacağımız Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacağız"
Elvan: "Girişim Sermayesi Fonlarına doğrudan kaynak aktarımı ile 2023 sonuna kadar 2 milyar lira tutarında kaynak taahhüdünde bulunmayı hedefliyoruz"
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