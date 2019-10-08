Elveda Filmi

Wang ailesinin büyük annesi hastadır ve yaşayacak az bir zamanı kalmıştır. Ailesi büyük annelerini son anlarında mutlu etmek için bir düğün organize eder ve büyük annenin sevdiği herkesi bir araya getirir ve yurt dışında yaşayan tüm akrabaları yeniden toplar.

Yönetmen: Lulu Wang

Senaryo: Lulu Wang

Oyuncular: Zhao Shuzhen, Awkwafina, X Mayo, Lu Hong, Lin Hong, Tzi Ma, Diana Lin, Yang Xuejian, Becca Khalil, Yongbo Jiang, Chen Han, Aoi Mizuhara, Li Xiang, Hongli Liu, Shimin Zhang, Jing Zhang, Jinhang Liu, Xi Lin, Shi Lichen, Wang Lin, Xin Yue, Xiaoxiao Sun, Dong Li, Puxia Qin, Ruiqi Wang, Jim Liu, Yuqiu Geng, Yuzhuo Wang, Shouchang Xiao, Yonghua Zhao, Zuohai Jiang, Xinyang Lv, Jing Chen , Weifeng Sun

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: The Farewell

Yapımcı Firma: Big Beach Films

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: Çince, İngilizce, Japonca, İtalyanca

Filmin Süresi: 100 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 24.01.2020



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