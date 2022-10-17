Samsun'da kendisini terk eden eşine "Elveda hayat" başlıklı mektup bırakan vatandaş intihara teşebbüs etti - Son Dakika
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Samsun'da kendisini terk eden eşine "Elveda hayat" başlıklı mektup bırakan vatandaş intihara teşebbüs etti

17.10.2022 17:28

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşanan olayda eşinin kendisini terk etmesinden dolayı bunalıma giren bir vatandaş, "Elveda hayat" diye mektup yazıp intihara teşebbüs etti. Kayalıklardan denize düşen şahıs balıkçılar tarafından kurtarıldı.

İlkadım ilçesi Sevgi Park sahilinde meydana gelen olayda 39 yaşındaki Mesut B. isimli vatandaş, ardında intihar mektubu bırakarak denize atlamaya çalıştı. İntihar mektubunda eşinin kendisini bırakıp gittiğini yazan vatandaş denize atlamak için kayalıklara çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Mesut B. denize düştü.

BALIKÇILAR KURTARDI

Denizde boğulma tehlikesi geçiren şahsı o sırada çevrede bulunan balıkçılar kurtardı. Denizden çıkarıldığında baygın olan adama ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Akabinde kayalıklardan sedye ile ambulansa taşınan şahıs, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mesut B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İNTİHAR MEKTUBU BIRAKTI

Mesut B., intihara teşebbüs etmeden önce bir mektup kaleme aldı. Mektupta doğum tarihinin karşısına ölüm tarihini de yazdı. Doğum günü olan 21 Ekim'de intihar etmeyi planlayan şahıs, bugün intihara kalkıştı. Mesut B. "Elveda hayat" başlıklı mektubunda eşine olan duygularını ifade etti.

İşte olay yerinden kareler;

Eşine 'Elveda hayat' başlıklı mektup bırakan vatandaş canına kıymak istedi
Eşine 'Elveda hayat' başlıklı mektup bırakan vatandaş canına kıymak istedi
Eşine 'Elveda hayat' başlıklı mektup bırakan vatandaş canına kıymak istedi
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Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da kendisini terk eden eşine 'Elveda hayat' başlıklı mektup bırakan vatandaş intihara teşebbüs etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da kendisini terk eden eşine "Elveda hayat" başlıklı mektup bırakan vatandaş intihara teşebbüs etti - Son Dakika
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