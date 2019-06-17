Elveda Oğlum Filmi
29 dakika önce
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Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:54 Kaynak: InterSinema.com
Elveda Oğlum, Çin’de 1980’lerde yaşayan iki ailenin hayatına odaklanıyor. Film, 1980'lerin pazar odaklı ekonomik reformlarından başlayarak 40 yıllık bir süreyi kapsıyor. İki evli çift bu süreç içerisinde Çin’de yaşanan sosyal ve ekonomik değişikliklere uyum sağlamaya çalışır. Onları etkileyen ve zorlayan sorunların da ele alındığı film
in yönetmen koltuğunda Wang Xiaoshuai oturuyor. Yönetmen:
Xiaoshuai WangSenaryo:
Xiaoshuai Wang, Mei AhOyuncular: Liya
Ai, Jiang Du, Zhao-Yan Guo-Zhang, Jingjing Li, Xi Qi, Jingchun Wang, Roy Wang, Cheng Xu, Mei YongFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Di jiu tian chang/ So Long, My SonYapımcı Firma:
Dongchun FilmsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ÇinOrijinal Dili:
ÇinceFilmin Süresi:
180 dk.Dağıtıcı Firma:
Başka SinemaVizyon Tarihi:
09.08.2019Elveda Oğlum Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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