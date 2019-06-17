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Elveda Oğlum Filmi

29 dakika önce

Elveda Oğlum filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Elveda Oğlum filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Elveda Oğlum, Çin’de 1980’lerde yaşayan iki ailenin hayatına odaklanıyor. Film, 1980'lerin pazar odaklı ekonomik reformlarından başlayarak 40 yıllık bir süreyi kapsıyor. İki evli çift bu süreç içerisinde Çin’de yaşanan sosyal ve ekonomik değişikliklere uyum sağlamaya çalışır. Onları etkileyen ve zorlayan sorunların da ele alındığı filmin yönetmen koltuğunda Wang Xiaoshuai oturuyor.


Yönetmen: Xiaoshuai Wang
Senaryo: Xiaoshuai Wang, Mei Ah
Oyuncular: Liya Ai, Jiang Du, Zhao-Yan Guo-Zhang, Jingjing Li, Xi Qi, Jingchun Wang, Roy Wang, Cheng Xu, Mei Yong
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Di jiu tian chang/ So Long, My Son
Yapımcı Firma: Dongchun Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Çin
Orijinal Dili: Çince
Filmin Süresi: 180 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 09.08.2019

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Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:54 Kaynak: InterSinema.com
Yönetmen, Çin Halk Cumhuriyeti, Sinema
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