Elveda Oğlum Filmi

Elveda Oğlum, Çin’de 1980’lerde yaşayan iki ailenin hayatına odaklanıyor. Film, 1980'lerin pazar odaklı ekonomik reformlarından başlayarak 40 yıllık bir süreyi kapsıyor. İki evli çift bu süreç içerisinde Çin’de yaşanan sosyal ve ekonomik değişikliklere uyum sağlamaya çalışır. Onları etkileyen ve zorlayan sorunların da ele alındığı film in yönetmen koltuğunda Wang Xiaoshuai oturuyor.Xiaoshuai WangXiaoshuai Wang, Mei Ah Liya Ai, Jiang Du, Zhao-Yan Guo-Zhang, Jingjing Li, Xi Qi, Jingchun Wang, Roy Wang, Cheng Xu, Mei YongDramaDi jiu tian chang/ So Long, My SonDongchun Films2019ÇinÇince180 dk.Başka Sinema09.08.2019