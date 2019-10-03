'Elveda Rumeli' Yeni Baskısıyla Okurlarla Buluşuyor

Roman Yazarı Ramis Çınar'ın, yaşanmış olaylardan esinlenerek kaybedilmiş Rumeli topraklarında köklü bir ailenin ve çevresindeki insanların Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve göçlerle birlikte değişen hayatlarını anlattığı 'Elveda Rumeli' romanı ilgi görmüş ve 4 baskı yapmıştı. Baskısı tükendiği için piyasada bulunmayan kitabın 5'inci baskısı Çınaraltı Yayıncılık tarafından gerçekleştirildi ve dağıtımı gerçekleştirildi. 'Elveda Rumeli' kitabevleri ve internet mağazaları üzerinden kitapseverlere ulaşmaya başladı.

Balkan Trajedisini Anlattı

İlk baskısı I. Balkan Savaşı'nın başlayışının 100. yıl dönümü olan 8 Ekim 2012'de yayımlanan 'Elveda Rumeli', 93 Harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'yla birlikte başlayıp günümüze kadar aralıklarla devam eden Balkan göçlerinden yaşanmış bir kesit sunuyor. Bir ailenin hikâyesi üzerinden Osmanlı'nın çöküşü, Rumeli'de yaşanan savaşlar,göçler, göç etmeyip geride kalanlar, Türkiye'nin ve Balkanların tarihini ilgilendiren önemli olaylar ele alınıyor. Kitapta ayrıca acıcı bir anlatım ve zengin betimlemelerle eski zamanlarda yaşam tarzı, günlük hayat ve gelenekler belgesel tadında okuyuculara sunuluyor. Folklorik bir niteliğe sahip olan kitap okurlardan gördüğü ilginin yanı sıra Balkanlarla ilgili akademik makalelere de konu oldu.

Kitap İçin Ne Dediler?

"Elveda Rumeli' romanıyla ilgili olarak gazeteci, eleştirmen ve akademisyenler tarafından değerlendirme yazıları kaleme alındı.

Yapılan yorumların bazıları şöyle:

Balkan Savaşları'nın 100. yılı içerisindeyiz… İyi bir Elveda Rumeli romanından söz etmeli… İstanbul'da medrese eğitimi aldıktan sonra memleketine dönen Hasan, bir süre sonra bir ömre sığmayacak şeye şahit olur... Balkan Savaşları, esir kampları, I. Dünya Savaşı, salgın hastalıklar, göç yolları, ölümler ve bunlar arasında yaşanmaya çalışılan, yeniden kurulmaya çalışılan hayatlar. Gerçeklerden hareket eden, iyi yazılmış bir roman.

- Çağlayan Çevik – Hürriyet

Elveda Rumeli romanı 93 Harbi sonrası,Balkan Harbi ve 1. Dünya Savaşı yıllarında Bulgaristan'daki iki büyük çiftçi ailesinin yaşamını konu alır… Yazar Ramis Çınar, romanında tarihin geniş bir sayfasına açıklık getirir. Silistre'nin Çeyrekçi Köyü'nde yaşananları anlatarak Osmanlı'nın çözülüşünü başarıyla yansıtır. Yalın, akıcı bir dili vardır. Savaş, ayrılık ve göç romanlarına bir yenisini katarak yazınımıza katkıda bulunduğu bir gerçektir.

- Hasan Akarsu - Eleştirmen

Elveda Rumeli romanı beni o öyle sardı ki anlatamam. Rumeli'nin tatlı günlerini, insanların yaşadıkları sıkıntıları, yalnız, elsiz kolsuz, çaresiz kalmalarını, güç koşullara dirençlerini ve gelenekleri, Ramis Çınar çok güzel bir dille, öyle sürükleyici anlatmış ki hayran kaldım. Elveda Rumeli bugüne dek okuduğum en güzel öykülerden biri. Balkanları anlamak için bu kitap çok kişice okunmalı.