Son Dakika Haberleri: Elveda Videolar ?? Hangover Rutinim ?? Çekiliş ??

Elveda Videolar ?? Hangover Rutinim ?? Çekiliş ??

1 saat önce

Cilt Bakımı Paketi Çekilişi?? https: //gleam.io/oSTj3/duygu281218Yılbaşından önce en uygun video olacağını düşündüğüm video ile karşınızdayım. Bu videoda hangover rutinimi, hangover iken daha iyi hissetmek ve daha iyi görünmek için neler yaptığımı adım adım göstermeye çalıştım.

Cilt Bakımı Paketi Çekilişi?? https://gleam.io/oSTj3/duygu281218

Yılbaşından önce en uygun video olacağını düşündüğüm video ile karşınızdayım. Bu videoda hangover rutinimi, hangover iken daha iyi hissetmek ve daha iyi görünmek için neler yaptığımı adım adım göstermeye çalıştım. 2019 için aldığım ilk kararları ve genel düşüncelerimi de paylaştım. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Yorumlarınızın hepsini okumaya çalışacağım. Şimdiden dileklerinizin gerçekleştiği mutlu ve sağlıklı bir 2019 diliyorum hepinize. ??

Her pazartesi, çarşamba ve cuma video yüklüyorum. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve zile ?? tıklamayı unutmayın ?? http://bit.ly/Duygu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:24 Kaynak: Youtube

Cilt Bakımı, Genel
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