Elveda Videolar ?? Hangover Rutinim ?? Çekiliş ??
1 saat önce
Cilt Bakımı Paketi Çekilişi?? https: //gleam.io/oSTj3/duygu281218Yılbaşından önce en uygun video olacağını düşündüğüm video ile karşınızdayım. Bu videoda hangover rutinimi, hangover iken daha iyi hissetmek ve daha iyi görünmek için neler yaptığımı adım adım göstermeye çalıştım.
Cilt Bakımı
Paketi Çekilişi?? https://gleam.io/oSTj3/duygu281218
Yılbaşından önce en uygun video olacağını düşündüğüm video ile karşınızdayım. Bu videoda hangover rutinimi, hangover iken daha iyi hissetmek ve daha iyi görünmek için neler yaptığımı adım adım göstermeye çalıştım. 2019 için aldığım ilk kararları ve genel düşüncelerimi de paylaştım. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Yorumlarınızın hepsini okumaya çalışacağım. Şimdiden dileklerinizin gerçekleştiği mutlu ve sağlıklı bir 2019 diliyorum hepinize. ??
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:24 Kaynak: Youtube
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