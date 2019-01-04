Son Dakika Haberleri: Elverişsiz Hava Şartlarına Rağmen Hastaya Ulaştılar

Elverişsiz Hava Şartlarına Rağmen Hastaya Ulaştılar

1 saat önce

Karabük'te evinde rahatsızlanan hastaya UMKE ve 112 ekipleri zorlu hava şartlarına rağmen ulaşarak hastaneye yetiştirdi.

Elverişsiz Hava Şartlarına Rağmen Hastaya Ulaştılar, System.String[]
Karabük'te evinde rahatsızlanan hastaya UMKE ve 112 ekipleri zorlu hava şartlarına rağmen ulaşarak hastaneye yetiştirdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma mevkii Kehler köyünde oturan 74 yaşındaki Ali Osman Günaya rahatsızlanınca 112 ekiplerinden yardım talep etti. Bölgede yoğun kar yağışı ve elverişsiz dağ koşullarına rağmen UMKE ve 112 ekipleri 1 saatlik çalışma sonrası köye ulaşarak rahatsızlanan Günaya'yı alarak Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırdı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:17 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'yi Yasa Boğan Ceren Damar Cinayetinde Yeni Detay! Katilin Ailesi Mektubu Savcılığa Teslim Etti Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kritik Suriye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Önemli Zirve İstanbul'da Toplanacak Trump: Demokratlar Kazanırsa Piyasalar Karışır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 18:53:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elverişsiz Hava Şartlarına Rağmen Hastaya Ulaştılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]