Elverişsiz Hava Şartlarına Rağmen Hastaya Ulaştılar
1 saat önce
Karabük'te evinde rahatsızlanan hastaya UMKE ve 112 ekipleri zorlu hava şartlarına rağmen ulaşarak hastaneye yetiştirdi.
Karabük
'te evinde rahatsızlanan hastaya UMKE ve 112 ekipleri zorlu hava şartlarına rağmen ulaşarak hastaneye yetiştirdi.
Karabük'ün Safranbolu
ilçesine bağlı Ovacuma
mevkii Kehler köyünde oturan 74 yaşındaki Ali Osman
Günaya rahatsızlanınca 112 ekiplerinden yardım talep etti. Bölgede yoğun kar yağışı ve elverişsiz dağ koşullarına rağmen UMKE ve 112 ekipleri 1 saatlik çalışma sonrası köye ulaşarak rahatsızlanan Günaya'yı alarak Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırdı. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:17 Kaynak: İHA
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