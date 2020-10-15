Elvin Levinler, Milliyet'ten Senem Aydın'a konuştu

Elvin Levinler, bir dönem dizilerin aranılan ismiydi. Ama o oyunculuğu bırakıp, dünyayı gezmeyi seçti. Eşi Bülent Hacıömeroğlu ile beş kıta sayısız şehir gördü. Evlendikten sonra üç yıl evsiz yaşayıp, her şeyi aracın bagajında tutan Levinler, "Eşyalarımız otellerin deposunda duruyordu. Pandemi döneminde ilk kez evliliği evlilik gibi yaşadık" diyor. Elvin Levinler'le hikayesini ve evliliğin kendisini nasıl değiştirdiğini konuştuk.& ;





Seninle en son yeni dizi projen için bir araya gelmiştik. Şimdi karşımda beş kıta, sayısız şehir gören bir gezgin var...& ;





Eşim (Bülent Hacıömeroğlu) kamera arkasını çok iyi biliyor, mimar. Gözü de çok iyi. Çok keyif alarak onunla bir şeyler çekmeye başladık. O zaman dijital platformlar bu kadar güçlü ve yaygın değildi. Sadece bize anı olsun diye keyif aldığımız seyahatlerimizi çekiyorduk. Güzel tepkiler alınca, daha çok motive olduk ve daha çok yükledik. Sonra onlara bazı markalar dahil olmak istedi. ve derken biz marka iş birlikleri yaparak seyahat etmeye başladık. Beş sene olmuş...





Oyunculuğu bırakmak radikal bir karar gerçekten. Bu kariyer seçimini nasıl yaptın?





Aslında bir şekilde televizyon ortamında kalmak istemediğimi, oyunculuğa devam etmek istemediğimi biliyordum. Sonuçta zaman çok kıymetli. Dizi temposundayken her şey çok hızlı olup bitiyordu. Ben zamanı dolu dolu geçirip, dünyayı görmek istiyordum. Bu işin güzel tarafı içeriği sen belirliyorsun. Giymek istediğini, söylemek istediğini sen yapıyorsun.





Bir gezginin 'Evde kal' hashtag'i kullandığı bir dönemdeyiz. Pandemi süreci seni zorladı mı?





Bizim sadece seyahat değildi içeriğimiz, hayatımızı paylaşıyoruz. Yoga yapıyorum, eğitmenliğim var, pandemiden bir ay önce kanal açmıştım. Pandemi sürecinde o yoga kanalı birçok kişiye ulaştı. Aslında her şey doğru zamanlama... Diziyi bırakmaya karar verme anım, video çekmeye başlama anımız, 2016 dönüşüm yılıydı ve bizi buraya getirdi. Üç sene evsiz yaşadık. İstanbul'da evimiz yoktu. Seyahatlerden geldiğimizde otellerde kalıyorduk.



