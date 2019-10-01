Elvir Baliç Tuzla City'nin teknik direktörü oldu

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı 'nda Safet Susic'in yardımcılığını yapan Balic, bir dönem Kardemir Karabükspor 'u da çalıştırmıştı.

Ligde üçüncü sırada bulunan mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Milenko Bosnjakovic'in istifasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine eski milli futbolcu Balic'in getirildiği ifade edildi.

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