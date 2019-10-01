Son Dakika Haberleri: Elvir Baliç Tuzla City'nin teknik direktörü oldu
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Elvir Baliç Tuzla City'nin teknik direktörü oldu

26 dakika önce

Ligde üçüncü sırada bulunan mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Milenko Bosnjakovic'in istifasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine eski milli futbolcu Balic'in getirildiği ifade edildi.

Elvir Baliç Tuzla City'nin teknik direktörü oldu, System.String[]

Ligde üçüncü sırada bulunan mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Milenko Bosnjakovic'in istifasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine eski milli futbolcu Balic'in getirildiği ifade edildi.


Balic'in yarın Tuzla şehrine gelerek resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.


Milli takım formasını 38 kez giyen Balic, Türkiye'de Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor, Ankaragücü ve İstanbulspor, İspanya'da da Real Madrid ile Rayo Vallecano formaları giymişti.


Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nda Safet Susic'in yardımcılığını yapan Balic, bir dönem Kardemir Karabükspor'u da çalıştırmıştı.

İspanya, Tuzla, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:31 
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