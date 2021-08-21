Elvira'dan ay-yıldızlı mayoyla dünya üçüncülüğü

57 kg Elvira Kamaloğlu, Moğol rakibi Gantsetseg Batsukh'u 14-6 Hintli rakibi Mansi Mansi'yi tuşla yendikten sonra repesajdan gelen Belarus rakibi Hulida ile karşılaştı. Güzel bir mücadele sonunda rakibini 9-0 yenen Elvira Kamaloğlu bronz madalya kazandı. - ERZİNCAN

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