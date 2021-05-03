Elwind Takma Adı ile Ünlenen Kaan Atıcı, Yeni Oyunculara Tavsiyelerde Bulundu - Son Dakika

"Eğer sadece eğlenmek için oynuyorsanız, keyif almaya bakın. Ama profesyonel olmak istiyorsanız çok fazla antrenman yapmalısınız. Çünkü karşınıza çıkacak olanlar sizden daha fazla deneyime sahip oyuncular. Onların karşısında başarılı olmak için onlardan daha fazla çalışmalısınız" sözleriyle Atıcı, profesyonel oyuncuların yıllarca antrenman yaparak bu başarıya ulaştıklarını da sözlerine ekledi.

Kendisi de profesyonel esporcu olarak oyunlarda yer alan Kaan Atıcı, bu başarının arkasında çok fazla antrenman ve oyun tecrübesinin bulunduğunu ifade etti. " Bizler, annelerimizin zorla oyun başından kaldırdığı çocuklardık. O kadar çok oynardık ki sabah nasıl olduğunu anlamadan gecelerimiz oyun başında geçerdi. Bu sayede oyundaki bütün püf noktalarını öğrendik ve oyuna hâkim olabildik. Edindiğimiz bu tecrübeler bizi şimdi olduğumuz yere getirdi" sözleriyle eğlenmek için başladığı oyunculuk kariyerindeki başarılarının nedenlerini açıkladı.

Twitch platformunda 900.000'den fazla takipçisi bulunan Kaan Atıcı, Instagram üzerinde 250.000 ve YouTube kanalında da 360.000 aboneye sahip. Özellikle Twitch ve YouTube 'de paylaştığı videoları da çok yüksek bir izlenme oranına sahip. Tecrübeli oyuncu, Twitch üzerinde oynadığı oyun videolarını paylaşarak oyuna dair ipuçlarını da veriyor. League Of Legends oyununda iddialı olmak isteyen sporcular bu videolar sayesinde kendilerini geliştirme fırsatı bulmaktadırlar.

Kaan Atıcı, bu kadar uzun zamandır tecrübe edinerek oyuna devam eden profesyonellerin yanında hemen başarı elde etmek isteyen oyuncalara yönelik olarak da "Oyuna yeni giren oyuncular, profesyonel oyuncular karşısında hemen başarılı olabileceklerini düşünüyorlar. Ama göz ardı ettikleri, o oyuncunun profesyonel olana kadar yaptığı çalışmalar ve harcadığı mesailer var. Zaten bu zamana kadar oyunun tüm inceliklerini öğrenmiş olan insanlar daha da mükemmel olmak için çalışmalarına devam ediyorlar. Onların tecrübelerine yaklaşmanız için, siz onlardan daha fazla çalışmalı ve oynamalısınız" şeklinde açıklamalarda bulundu.