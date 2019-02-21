Son Dakika Haberleri: Elyaf Rulosunun Altında Kalan İşçi Öldü

Elyaf Rulosunun Altında Kalan İşçi Öldü

54 dakika önce

Esenyurt'ta tekstil fabrikasında yaklaşık 400 kiloluk elyaf rulosu üzerine düşen işçi hayatını kaybetti.

Elyaf Rulosunun Altında Kalan İşçi Öldü, System.String[]


Esenyurt'ta tekstil fabrikasında yaklaşık 400 kiloluk elyaf rulosu üzerine düşen işçi hayatını kaybetti. 

Olay Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada yaklaşık 400 kiloluk elyaf rulolarının depolandığı alanda işçiler çalışma yürütüyordu. Bu sırada üst üste istiflenmiş rulolardan biri devrildi. Erkan Şahin(39) devrilen 400 kiloluk rulonun altında kaldı. İş arkadaşlarının yardımıyla rulonun altından çıkarılan Şahin için ambulans çağrıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri Erkan Şahin'i   Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralanan işçi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 39 yaşındaki işçinin evli ve çocukları olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Polis ekiplerinden görüntü

-Fabrikadan görüntü

-Diğer detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:31 Kaynak: DHA

Esenyurt, İşçi, 3. Sayfa
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