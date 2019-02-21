Elyaf Rulosunun Altında Kalan İşçi Öldü
54 dakika önce
Esenyurt'ta tekstil fabrikasında yaklaşık 400 kiloluk elyaf rulosu üzerine düşen işçi hayatını kaybetti.
Esenyurt
'ta tekstil fabrikasında yaklaşık 400 kiloluk elyaf rulosu üzerine düşen işçi hayatını kaybetti.
Olay Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada yaklaşık 400 kiloluk elyaf rulolarının depolandığı alanda işçiler çalışma yürütüyordu. Bu sırada üst üste istiflenmiş rulolardan biri devrildi. Erkan Şahin(39) devrilen 400 kiloluk rulonun altında kaldı. İş arkadaşlarının yardımıyla rulonun altından çıkarılan Şahin için ambulans çağrıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri Erkan Şahin'i Beylikdüzü Devlet Hastanesi
'ne götürdü. Ağır yaralanan işçi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 39 yaşındaki işçinin evli ve çocukları olduğu öğrenildi.
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ekiplerinden görüntü
-Fabrikadan görüntü
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:31 Kaynak: DHA
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