Ema, oldukça yetenekli olan genç bir dansçıdır. Genç kadın, koreograf olan eşi Gaston ile uzun uğraşlar sonucu küçük bir çocuk olan Polo’yu evlat edinir. Çekirdek ailesi ile mutlu bir yaşam süren Ema’nın hayatı, Polo’nun bir trajediye sebep olması ile alt üst olur. Yaşananlar sonrası Polo’yu geri vermek zorunda kalan Ema ile Gaston’un ilişkisi bu süreçte kopma noktasına gelir. Gaston’dan ayrılmaya karar veren Ema, hayata yeniden tutunmak için dans etmeye başlar.

Yönetmen: Pablo Larraín

Senaryo: Guillermo Calderón, Alejandro Moreno

Oyuncular: Santiago Cabrera, Mariana Di Girolamo, Josefina Fiebelkorn, Giannina Fruttero, Gael García Bernal, Paola Giannini, Antonia Giesen, Susana Hidalgo, Paula Hofmann, Mariana Loyola, Paula Luchsinger, Eduardo Paxeco, Catalina Saavedra

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Ema

Yapımcı Firma: Fabula Films

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Şili

Orijinal Dili: İspanyolca

Filmin Süresi: 102 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 20.12.2019



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