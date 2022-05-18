EMA, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş için takviye başvurusunu değerlendiriyor - Son Dakika
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EMA, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş için takviye başvurusunu değerlendiriyor

18.05.2022 15:58
EMA, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş için takviye başvurusunu değerlendiriyor

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Kovid-19'a karşı geliştirilen Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş grubunda takviye doz olarak kullanımı için yapılan başvuruyu değerlendirmeye başladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Kovid-19'a karşı geliştirilen Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş grubunda takviye doz olarak kullanımı için yapılan başvuruyu değerlendirmeye başladı.

EMA'nın internet sitesinde, şirketin 5-11 yaşındaki çocuklarda takviye doz için başvuru yaptığı değerlendirmenin başladığı bilgisine yer verildi.

EMA, aşının 5-11 yaş aralığı için güvenilir olduğunu ve kullanılabileceğini Kasım 2021'de duyurmuştu.

ABD'de aşının 5-11 yaş grubundaki çocuklarda takviye doz uygulamasında kullanılabileceğine dair onay dün çıkmıştı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer-BioNTech aşısının ilk iki doz aşılamadan 5 ay sonra takviye dozunun bu yaş grubundakilere verilebileceğini bildirmişti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: EMA, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş için takviye başvurusunu değerlendiriyor - Son Dakika
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