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EMA, Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunu 12-15 yaş grubu için değerlendiriyor - Son Dakika

EMA, Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunu 12-15 yaş grubu için değerlendiriyor

08.02.2022 20:10
EMA, Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunu 12-15 yaş grubu için değerlendiriyor

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Pfizer-BioNTech tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının takviye dozunun 12-15 yaş grubuna uygulanması için değerlendirmelere başladı.

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Pfizer-BioNTech tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının takviye dozunun 12-15 yaş grubuna uygulanması için değerlendirmelere başladı.

EMA'dan yapılan açıklamada, takviye dozun AB ülkelerinde 12-15 yaş grubunda kullanılması için şirketin yaptığı başvurunun değerlendirmeye alındığı bildirildi.

16-17 yaş grubuna takviye doz uygulanması konusundaki değerlendirme sürecinin ise daha önce başladığı belirtilen açıklamada, yeni başvuruya ilişkin bilimsel verilerin incelendiği kaydedildi.

EMA'nın başvurularla ilgili hızlandırılmış bir değerlendirme süreci yürütmesi bekleniyor. Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozu 18 yaş ve bu yaşın üzerindeki kişilere uygulanabiliyor.

EMA'nın aşılar ve ilaçlara ilişkin incelemeleri sonrası aldığı kararlar, AB üyesi ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor. Üyeler, sağlık sistemleri içinde kendi uygulamalarına kendileri karar veriyor.

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Avrupa İlaç Ajansı, Avrupa Birliği, Pfizer, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel EMA, Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunu 12-15 yaş grubu için değerlendiriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: EMA, Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunu 12-15 yaş grubu için değerlendiriyor - Son Dakika
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