Etiler'de hizmet veren Adem Terzi, önceki gün Ünlü oyuncular Halil İbrahim Ceyhan ve Saruhan Hünel'i dükkanında ağırladı.

Türk tıraşı olan ikiliden Halil İbrahim Ceyhan'ın saçına hangi bakımı uyguladığı ortaya çıktı.

-Gün aşırı ya da iki günde bir saçlarını yıkamaya özen gösteriyor.

-Kullandığı şampuanda mentol olmasına önem veriyor.

-Saçları çok sıcak suyla yıkamak saçın üst katmanına zarar verir, saç derisinin mikroflorasını ve yağ dengesini bozarak saçları kurutur. O yüzden saçlarını sıcak suyla yıkamıyor.