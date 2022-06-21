Emanet aldığı otomobil alev alev yandı... Feryadı yürekleri dağladı - Son Dakika
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Emanet aldığı otomobil alev alev yandı... Feryadı yürekleri dağladı

21.06.2022 19:18

Emanet aldığı otomobil alev alev yandı.

Emanet aldığı otomobil alev alev yandı... Feryadı yürekleri dağladı

Dumanların yükseldiği otomobilden karısını ve çocuğunu indirip araçlardan yardım istedi

Bir sürücünün yangın tüpüyle yaptığı müdahale yeterli olmadı, otomobil kullanılamaz hale geldi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobil motor bölümünde çıkan yangın sonucu alev alev yandı. Otomobilden karısı ve kızını çıkardıktan sonra araçlardan yardım isteyen ve kendini yerden yere atıp dövünen otomobil sürücüsünün çırpınışları sonuç vermedi. Otomobilin yanmasını gözyaşları arasında izleyen sürücünün otomobili kayınpederinden emanet aldığı belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan yangında otomobile ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler ve yol kenarında bulunan lokantanın çalışanları yangın tüpüyle yaptı.

Olay Side Yavuz Selim Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Side istikametinden Kemer Bulvarı istikametine seyir halindeki Oktay Kar'ın kullandığı 07 JH 967 plakalı Tofaş Doğan Marka otomobilin motor motor bölümünden iki bulvarın kesiştiği kavşakta kırmızı ışıkta beklediği sırada duman yükselmeye başladı. Aracın ön alt kısmından alevler çıkarken, otomobilin sürücü otomobilde yolcu olarak bulunan eşi ve çocuklarını araçtan uzaklaştırdı. Kısa sürede alev ve dumana bürünen otomobile ilk müdahale, kırmızı ışıkta bekleyen bir araç sürücüsünden geldi. Aynı anda, olay yerinin yakınında bulunan lokantanın çalışanları yangın tüpleriyle gelip yangına müdahalede bulundu. İtfaiyenin de gelmesiyle birlikte yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Kayınpederinden emanet almış

Araç sürücüsünün otomobili kayınpederinden emanet aldığı, eşi ve kızıyla birlikte Side'den ayrıldıkları sırada aracın tüpünün bittiği, gaz almak için Kemer Bulvarı üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna gitmek üzere aracı benzine aldıktan kısa süre sonra aracın yanmaya başladığı bildirildi.

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Kaynak: İHA

Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emanet aldığı otomobil alev alev yandı... Feryadı yürekleri dağladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emanet aldığı otomobil alev alev yandı... Feryadı yürekleri dağladı - Son Dakika
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