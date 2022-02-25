Emanet altınlarla kaçan kuyumculara bin 580 yıl hapis istendi - Son Dakika

Ankara'da kendisine emanet edilen para ve altınlarla kayıplara karışan kuyumcular hakkında düzenlenen iddianamede bin 580 yıl hapis cezası istendi.

Ankara'nın Keçiören ilçesine kuyumculuk yapan Harun B., İsmail A. ve İsmail S., iddiaya göre kendisine emanet edilen altın ve parayla kaçtı. Toplamda 158 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen ve tutuklanan şüpheliler hakkında Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesince iddianame düzenlendi.

Keçiören'in Ayvalı mahallesinde 30 yıldır kuyumculuk yapan şüphelilerin müştekilere güven sağlayarak kendilerine emanet edilen altın ve paraları toplayarak daha sonra teslim etme bahanesiyle ortadan kaybolduğu belirlendi. Maddi zarara uğradıklarını belirten 158 müşteki, kuyumcular hakkında şikayetçi olduklarını beyan etti. Toplamda 20 milyon TL ile ortadan kaybolan kuyumcuların ellerinde gram ve çeyrek altın, altın yüzük ve bilezik gibi ziynet eşyalarının yanı sıra döviz ve TL cinsinden yüklü miktarda paranın da olduğu tespit edildi.

PARASINI VERİP ALTINI ALAMADI

Şüphelilere alacağı altının parasını verip altınların bir türlü kendisine verilmediğini söyleyen mağdur Nurcan H., "Yaklaşık 10 yıldır kendilerinden alışveriş yapmaktayım. Kendilerinden 39 gram 22 ayar bilezik satın aldım ancak ellerinde olmadığını söyleyerek bana teslim etmediler. Daha sonra 8 çeyrek altın daha aldım ama yine altınlar elinde olmadığını söyleyerek teslim etmediler. Beni sürekli oyaladılar, daha sonra kuyumcunun kapandığını öğrendim şahıslardan şikayetçiyim" dedi. Kuyumculara para emanet eden bir diğer mağdur Metin G. ise, "Emanet olarak kendilerinde durması için 500 Euro ve 15 bin TL'yi İsmail S.'ye teslim ettim. Kuyumcuya emanetler için gittiğimde dükkanı kapalı görünce dolandırıldığımı anladım" beyanında bulundu.

Toplamda 158 kişiyi dolandıran şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede, "Harun B. ve İsmail S.'nin ticari faaliyetleri kapsamında kendilerine duyulan güveni kötüye kullanarak müşterileri olan müştekilere yönelik hileli hareketlerle 'Serbest meslek sahibi kişilerin mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması' suretiyle dolandırıcılık suçunu işledikleri ve yine her ne kadar şüpheli İsmail A.'nın iş yeri çalışanı olsa da müştekilerden alınan altınların ve paraların listesini tutmak gibi baştan beri eylemler içerisinde bulunarak ve müşterileri olan müştekilere güven duygusu vererek şüpheliler Harun B. ve İsmail S.'nin eylemine doğrudan bilerek katıldığı ve böylece her üç şüphelinin 'Serbest meslek sahibi kişilerin mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması' suretiyle dolandırıcılık suçunu işledikleri anlaşıldığından TCK'nın 158/1 maddesi uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur" denildi.

Hazırlanan iddianamede şüphelilerin 'dolandırıcılık' suçundan 158 kez olmak üzere bin 580 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

(Engin Yağcı/İHA)