Emanet Çarşısı yeni binasında hizmet veriyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yeni hizmet binasına taşınan Emanet Çarşı'yı ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sürdürülen sosyal yardımlaşma hizmetlerini yerinde inceledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yeni hizmet binasına taşınan Emanet Çarşı'yı ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sürdürülen sosyal yardımlaşma hizmetlerini yerinde inceledi. Sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Çınar, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kurduklarını söyledi.



Yeşilyurt'u gerek fiziki yatırımlar gerekse de sosyal sorumluluk projeleriyle çehresini değiştiren Yeşilyurt Belediyesi, maddi durumu yerinde olmayan vatandaşlara yönelik sürdürdüğü sosyal yardımlaşma hizmetlerinde de göz dolduruyor.



2015 yılından beri Çırmıktı Yeşilkonak hizmet binasının yan tarafında hizmet vermekte iken Turgut Özal Mahallesinde yapımı tamamlanan üç katlı binadaki yerine taşınan Emanet Çarşı, gerek Yeşilyurt Belediyesinin yardımları gerekse de hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya devam edecek.



Sosyal hizmetlerde hayata geçirdikleri yatırım ve projelerin birçok yerel yönetim tarafından örnek alındığını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, "Turgut Özal mahallemizde yapımı tamamlanan üç katlı hizmet binamızda faaliyetlerine devam edecek olan Emanet Çarşımızı ziyaret ederek çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldık. Yakın bir zamanda açılışını yapacağımız binamızda doğal ürünler pazarımız ve emanet çarşımızla birlikte sosyal ve kültürel hizmetlerin verileceği mekanlarımız olacaktır. Daha önceden Çırmıktı Yeşilkonak hizmet binamızın yan tarafında bulunan emanet çarşımızı buraya taşıdık. Vatandaşlarımıza sosyal yardım hizmetlerimizi artık bu binamızda daha nezih ve güzel şartlarda ulaştıracağız. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyetlerini devam ettiren emanet çarşımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın zor anlarında yanlarında olmaya, ellerinden tutmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 17 bin 68 ailemize 274 bin 179 adet kıyafet yardımı yaptık. Kıyafet talebinde bulunan tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Bunun yanı sıra beş yılda 5 milyon 92 bin 304 adet ekmek yardımının yanı sıra 71 fırınımızda devam eden emanet ekmek projemizle ile de hayırseverlerin emanete bıraktığı 1 milyon 74 bin 851 adet ekmeği de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Vatandaşlarımızın bu hizmetler karşılığında yüzlerinde oluşan tebessüm hepimizin ortak mutluluğudur. Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü kurmanın sevincini yaşıyoruz" şeklinde konuştu.



İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatarak, onların yüzünü güldürmeye devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yardıma muhtaç hemşehrilerimizin zor günlerinde ellerinden tutmak, dara düştükleri anda elimizden geleni yapmak bizim asli görevimizdir. Başarıyla sürdürdüğümüz Keşke, Baştacı, Emanet Ekmek, Ekmek Kart, Emanet Çarşı, Tut Elimden, Gurbet Değil, Hayat Seninle Güzel ve Bir Yastıkta projeleriyle toplumsal paylaşım, kardeşlik ve dostluk bağlarımızın kuvvetlenmesini sağlıyoruz. 'Halka hizmeti, Hakk'a hizmet' anlayışı çerçevesinde yardıma muhtaç olanlara yardım elimizi uzatıyoruz. Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahibi herkese imkanlarımız ölçüsünde yardım etmeye çalışıyoruz. Belediyemizin kapıları tüm hemşehrilerimize sonuna kadar açıktır. İlçemizin genelindeki hasta, yaşlı ve engelliler başta olmak üzere ihtiyaç sahipleri ve toplumun dezavantajlı kesimlerine gıda, yakacak, giyecek ve eğitim gibi alanlarda destek olmaya önem veriyoruz" diye konuştu.



Başkan Çınar ayrıca aynı binada hizmet verecek olan Doğal Ürünler Pazarı bölümündeki son çalışmaları da inceleyip, yetkililerden bilgiler aldı. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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