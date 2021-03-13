Emanet dizisinde koronavirüs paniği! Sete apar topar ara verildi

Hafta içi her gün Kanal 7'de ekrana gelen Emanet dizisinin setinde koronavirüs vakalarına rastlandı. Vakalar nedeniyle sete apar topar ara verildi. Bu gelişme dizinin sevenlerini üzdü.
Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi Emanet dizisi ana kanallarda yayınlanmamasına rağmen iyi reytinglerle göze çarpıyor. Kanal 7'nin reytinglerde kendini gösteren dizisi Emanet'in bu hafta sette yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni bölümleri çekilemeyecek.
Dizinin çekimlere yeniden ne zaman başlayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Annesiz ve babasız kalan yeğenleri Yusuf'u kutsal bir emanet gibi gören Seher (Sıla Türkoğlu) ve Yaman'ın (Halil İbrahim Ceyhan) kalplere dokunan öyküsü Emanet ile izleyici karşısına çıkıyor. Emanet dizisi hafta içi her gün 19: 00'da Kanal 7'de ekrana geliyor.
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