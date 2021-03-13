Emanet dizisinde koronavirüs paniği! Sete apar topar ara verildi - Son Dakika

Emanet dizisinde koronavirüs paniği! Sete apar topar ara verildi

13.03.2021 19:29
Emanet dizisinde koronavirüs paniği! Sete apar topar ara verildi, System.String[]

Başrollerinde Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı 'Emanet' dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşanıyor. Dizinin çekimlerine ara verilirken setin ne zaman başlayacağı bilinmiyor.

Hafta içi her gün Kanal 7'de ekrana gelen Emanet dizisinin setinde koronavirüs vakalarına rastlandı. Vakalar nedeniyle sete apar topar ara verildi. Bu gelişme dizinin sevenlerini üzdü.

YENİ BÖLÜMLERİN ÇEKİMİNE ARA VERİLDİ

Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi Emanet dizisi ana kanallarda yayınlanmamasına rağmen iyi reytinglerle göze çarpıyor. Kanal 7'nin reytinglerde kendini gösteren dizisi Emanet'in bu hafta sette yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni bölümleri çekilemeyecek.

Dizinin çekimlere yeniden ne zaman başlayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Emanet dizisinde koronavirüs paniği! Sete apar topar ara verildi

EMANET DİZİSİNİN KONUSU NE?

Annesiz ve babasız kalan yeğenleri Yusuf'u kutsal bir emanet gibi gören Seher (Sıla Türkoğlu) ve Yaman'ın (Halil İbrahim Ceyhan) kalplere dokunan öyküsü Emanet ile izleyici karşısına çıkıyor. Emanet dizisi hafta içi her gün 19: 00'da Kanal 7'de ekrana geliyor.

Emanet dizisinde koronavirüs paniği! Sete apar topar ara verildi

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Son Dakika Magazin Emanet dizisinde koronavirüs paniği! Sete apar topar ara verildi - Son Dakika Magazin


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