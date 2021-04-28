Emanet dizisinde Seher ve Yaman kavuşacak mı? İşte cevabı...

Sıla Türkoğlu, "Seher ve Yaman kavuşacak mı?" sorusuna, "Derdi veren dermanı da verir. Ben güzel şeyler olacağına inanıyorum ama spoiler veremem. Mutlu son olmasın, mutlu sonsuz olsun" cevabını verdi.

Emanet'in 167. bölümünde neler yaşanacak?

İkbal ve Zuhal geçmişte yaptıklarıyla yüzleşecek. Bu ikili Yaman ve Seher'in arasını bozmak için birçok plan yapmıştı. Ancak Seher ve Yaman arasındaki buzlar eridi ve ikili sorunları konuşarak aştı. Yeni bölümde de Seher ve Yaman arasındaki buzlar tamamen yok olacak.

Seher Yaman'a çok güvendiğini her fırsatta dile getirdi ve Yaman'da Seher'den özür dilemişti.

İkili bu şekilde başlayan olumlu süreci daha da sürdürecek. Karşılarına çıkacak engellere beraber yanıt verecek olan Yaman ve Seher'in aşkını artık engellemek çok zor. Ailede ise Kiraz'ın vefat etmesinin şoku hala devam ediyor. Ali'nin durumu daha da kötüleşecek. Her yerde Kiraz'dan kalan anıları hatırlayan Ali hayatına nasıl devam edeceğini bilemiyor.