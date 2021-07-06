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Emanet hayranlarını sevindirecek gelişme - Son Dakika

Emanet hayranlarını sevindirecek gelişme

06.07.2021 14:06
Emanet hayranlarını sevindirecek gelişme, System.String[]

Başrollerinde Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Emanet dizisi, 18 Haziran 2021'de sezon finali yapmıştı. Emanet hayranlarını sevindiren bir gelişme yaşandı. İşte tüm detaylar...

18 Haziran 2021'de sezon finali yapan Emanet dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Emanet'in tekrar bölümlerinin hafta içi her gün saat 13: 20'de Kanal 7'de ekrana geleceği açıklandı.

SETE ÇIKMAK İÇİN GÜN SAYIYORLAR

Emanet dizisinin temmuz ayının sonunda sete çıkması bekleniyor. Yeni sezon ise 6 Eylül 2021'de başlayacak.

Emanet'in sezon finalinde ne oldu?

Emanet'in 205. bölümünde Seher'in (Sıla Türkoğlu) kurduğu tuzak Yaman (Halil İbrahim Ceyhan) tarafından fark edilir. Gözünü karartan Seher başarılı olacak mı?

Kurduğu tuzak Yaman tarafından fark edilen Seher'in vazgeçmeye niyeti yoktur. Ama her an gözü üzerinde olan Yaman varken işi hiç de kolay olmayacaktır.

Emanet'in konusu ne?

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf…

Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

Emanet hayranlarını sevindirecek gelişme
Emanet hayranlarını sevindirecek gelişme
Emanet hayranlarını sevindirecek gelişme
Emanet hayranlarını sevindirecek gelişme

İbrahim Ceyhan, Haziran, Kanal 7, Sıla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Emanet hayranlarını sevindirecek gelişme - Son Dakika Magazin


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