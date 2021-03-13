Emanet hayranlarını üzecek gelişme!

Hafta içi her gün Kanal 7'de ekrana gelen Emanet dizisinin setinde Covid-19 vakalarına rastlandı. Vakalar nedeniyle sete apar topar ara verildi. Bu gelişme dizinin sevenlerini üzdü.

EMANET DİZİSİNİN KONUSU NE?

Annesiz ve babasız kalan yeğenleri Yusuf'u kutsal bir emanet gibi gören Seher (Sıla Türkoğlu) ve Yaman'ın (Halil İbrahim Ceyhan) kalplere dokunan öyküsü Emanet ile izleyici karşısına çıkıyor. Emanet dizisi hafta içi her gün 19: 00'da Kanal 7'de ekrana geliyor.

(Kaynak: tv100-Birsen Altuntaş)



