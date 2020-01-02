Emanet hesap ile güvenli ödeme - Son Dakika
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Emanet hesap ile güvenli ödeme

6 saat önce

Noterlerde özellikle ikinci el araç alım satımlarında olası dolandırıcılıkları önleyecek 'güvenli ödeme sistemi' başlıyor.

Emanet hesap ile güvenli ödeme, System.String[]

Noterlerde özellikle ikinci el araç alım satımlarında olası dolandırıcılıkları önleyecek 'güvenli ödeme sistemi' başlıyor.


Noterlik hizmetlerinde özellikle ikinci el araç alım satımlarında noterlerdeki olası dolandırıcılık olaylarını engelleyecek 'güvenli ödeme sistemi' başlıyor. 1 Şubat 2020 tarihinde uygulamaya geçilecek sistem sayesinde emanet hesabına alınan para, noterlik işleminin tamamlanmasının ardından ilgilisine güvenli bir şekilde aktarılacak. Bununla beraber aynı tarihten itibaren noter ücretleri kredi kartı ya da banka kartıyla ödenebilecek.


Sistem sayesinde satış bedeli, noterde işlem gerçekleştirilmeden satıcının hesabına geçmeyeceğinden, satıcının notere gelmeme veya noterde işlemi gerçekleştirmeme riski ortadan kalkacak. İkinci el araç bedeli bloke edileceği ve satış sonrasında satıcı hesabına geçeceğinden satıcıya olan güven problemi ortadan kalkacak. Tarafların anlaşamaması ve satış işleminin iptali durumunda, alıcı tarafından yatırılan para, kayıt esnasında bildirilen banka hesabına iade edileceğinden risk ortadan kalkacak ve bu yolla yargıya gelen uyuşmazlıklar engellenecek. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
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