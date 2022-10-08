Emanet koliden esrar çıktı

Konu ile ilgili Diyarbakır 'da bulunan bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - MALATYA

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale ilçesi uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Yapılan aramada emanet verilen koli içerisinde 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

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