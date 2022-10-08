Emanet koliden esrar çıktı - Son Dakika
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Emanet koliden esrar çıktı

08.10.2022 16:19
Emanet koliden esrar çıktı

Malatya'da bir yolcu otobüsüne emanet verilen koli içerisinde 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi.

Malatya'da bir yolcu otobüsüne emanet verilen koli içerisinde 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale ilçesi uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Yapılan aramada emanet verilen koli içerisinde 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi.

Konu ile ilgili Diyarbakır'da bulunan bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emanet koliden esrar çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emanet koliden esrar çıktı - Son Dakika
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