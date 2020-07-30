Emanet otomobili çalan kişi yeğeni çıktı - Son Dakika

Emanet otomobili çalan kişi yeğeni çıktı

Adana'da otomobil çalan şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu aracı bırakarak kaçtı.

Emanet otomobili çalan kişi yeğeni çıktı, System.String[]

Adana'da otomobil çalan şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu aracı bırakarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde oturan Bülent A, iş yeri sahibine ait 01 V 9721 plakalı otomobilin evinin önünde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, otomobilin gidebileceği güzergahlarda önlem aldı. Bu sırada Bülent A ve ismi belirtilmeyen iş yeri sahibi, araç takip sisteminden otomobilin gidiş yönünü tespit ederek takibe başladı.

Otomobilin merkez Çukurova ilçesinde kent merkezine doğru hareket halinde olduğunun bildirilmesi üzerine, ana cadde ve arterlere ekipler sevk edildi.

Otomobili Saydam Caddesi'nde gören polis, "dur" ikazlarına rağmen şüphelinin araçla kaçması üzerine durumu telsizle diğer ekiplere bildirdi.

Takibi sürdüren polis ekibi, otomobili Mirzaçelebi Mahallesi'nde durdurunca şüpheli araçtan inerek ara sokaklara kaçtı.

Şüpheliyi ara sokaklarda bir süre arayan ekipler, eşkal bilgilerini tespit ettikleri kişinin Bülent A'nın 16 yaşındaki yeğeni E.Ü olduğunu belirledi.

Otomobilde inceleme yapan ekipler, aracın sol arka tarafının kazalı olduğunu ve içerisinde boş cips poşeti ile su şişesi bulunduğunu tespit etti.

Otomobilin dün satışının yapıldığını ve bugün yeni sahibine teslim edileceğini belirleyen ekipler, kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 06:13

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emanet otomobili çalan kişi yeğeni çıktı - Son Dakika
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