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Emanet parayı yanlış kişiye verdiğini anlayınca polise koştu - Son Dakika

Emanet parayı yanlış kişiye verdiğini anlayınca polise koştu

16.12.2021 15:50
Emanet parayı yanlış kişiye verdiğini anlayınca polise koştu

Trabzon'da bir kişi Hollanda'da yaşayan bir akrabasının kendisine verdiği 700 Euro'yu yanlış kişiye verdiğini anlayınca polise koştu.

Trabzon'da bir kişi Hollanda'da yaşayan bir akrabasının kendisine verdiği 700 Euro'yu yanlış kişiye verdiğini anlayınca polise koştu. Polis ekipleri kendisini parayı alacak kişi gibi tanıtan şahsı ve paraları ele geçirerek sahibine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Hollanda'da yaşayan biri kişi Trabzon'daki akrabasını arayarak bir arkadaşına vereceği 700 Euro'yu yerine ulaştırmasını istedi. Akrabasının bu ricasını kırmayan E.A. isimli kişi, Sami isimli kişi ile telefon ile konuşarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki bir işyerinin önünde buluşmaya karar verdi. E.A. işyerinin önüne geldiğinde buluşacağı kişi olan Sami Ç. zannettiği H.Y. isimli şahsın yanına gitti. Bir süre konuştuktan sonra 700 Euro'yu H.Y. isimli şahsa veren E.A. bölgeden uzaklaştı.

Bu sürede ise işyerinin önünde beklemeye devam eden Sami Ç. isimli vatandaş, E.A.'yı arayarak, "'Gelmiyor musun?' dedi. E.A. ise, "Parayı verdim ya sana" yanıtı verdi. Parayı verdiği kişinin başka bir şahıs olduğunu anlayan E.A. karakola giderek kendini Sami Ç. olarak tanıtan H.Y.'den şikayetçi oldu. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu H.Y. isimli şahsın evi tespit edildi. Polis ekipleri tarafından evde yapılan aramada H.Y. isimli şahıs 700 Euro ile birlikte yakalandı. H.Y. isimli şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - TRABZON

Emanet parayı yanlış kişiye verdiğini anlayınca polise koştu
Emanet parayı yanlış kişiye verdiğini anlayınca polise koştu

Hollanda, Trabzon, Polis, Euro, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emanet parayı yanlış kişiye verdiğini anlayınca polise koştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emanet parayı yanlış kişiye verdiğini anlayınca polise koştu - Son Dakika
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