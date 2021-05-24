Emanet son bölüm 185. bölüm izle! Emanet 186. bölüm fragmanı izle! - Son Dakika

Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet bugün 185. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından gelecek bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Emanet 186. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet 185. bölümde neler oldu? Emanet yeni bölümde neler olacak? Emanet son bölüm 185. bölüm izle! Emanet 187. bölüm fragmanı izle!

KANAL 7 EMANET SON BÖLÜMDE NELER LDU?

İkbal'in tüm yaptıklarını öğrenen Yaman, kararını vermiştir. İkbal yaptıklarının cezasını çekecektir. İkbal için artık geri sayım başlamıştır.

Karamel Yapım imzasını taşıyan Emanet, sürükleyici öyküsüyle hafta içi her gün 19:00'da Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

EMANET SON BÖLÜM FULL İZLE

EMANET SAAT KAÇTA?

Emanet dizisi hafta içi her gün Kanal 7'de saat 19:00 'da başlıyor. Emanet 186. bölüm ile bu akşam ekranlarda olacak.