Emanetçiye 7 lira vermek istemeyen ve sınava girmekten vazgeçen genci vatandaş ikna etti! Bu sefer de kimliği olmadığı için sınava giremedi - Son Dakika
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Emanetçiye 7 lira vermek istemeyen ve sınava girmekten vazgeçen genci vatandaş ikna etti! Bu sefer de kimliği olmadığı için sınava giremedi

19.06.2022 13:27

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumunda sınav alanına gelen ancak eşyalarını 7 lira karşılığında emanetçiye teslim etmek istemeyen genç, sınava girmekten vazgeçti. Çevredeki vatandaşların ikna etmesi sonucu sınava girme kararı alan genç, bu sefer de kimliği olmadığı için sınava alınmadı. 18 yaşındaki genç yaptığı açıklamada, "Zaten öylesine gelmiştim. 18 yaşındayım. Sınava girmeyecektim, üniversite benim için vakit kaybı. Ben iş kuracağım" dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve üç oturum şeklinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

VATANDAŞ İKNA ETTİ

Sınav yerine gelen ama eşyalarını tutması karşılığında 7 lira isteyen emanetçiye, ücretini vermek istemeyen 18 yaşındaki Boran Elaldı, sınava son birkaç dakika kala sınava girmekten vazgeçerek geri döndü. O sırada Vehbi Yıldırım, 18 yaşındaki genci ikna etmeye çalıştı ve Boran Elaldı'nın sırtından iterek sınav alanına getirdi. Üniversitenin kapısında bekleyen aileler Vehbi Yıldırım'ı ve Boran Elaldı'yı alkışlayarak destekledi.

Okula gelip de sınava girmekten vazgeçen genci vatandaş ikna etti

KİMLİĞİ OLMADIĞI İÇİN GİREMEDİ

Fakat Boran Elaldı bu sefer de kimliği yanında olmadığı için sınava giremedi. 18 yaşındaki Boran Elaldı'yı sınava girmesi için ikna eden Vehbi Yıldırım, "Çocuğun özgüveni yok. Ona üzüldüm, kendi çocuğumu onun yerine koydum. Güneş gözlüğüyle gelmiş, içeri almadılar, onu bahane ederek gitti. Sonra ben onu orada gördüm ve ikna ettim. Benim çocuğum zaten yarım saat önce içeri girmişti" şeklinde konuştu.

"ÖYLESİNE GELMİŞTİM"

Sınava zaten girmek istemediğini, başka hayalleri olduğunu söyleyen Boran Elaldı, "Zaten öylesine gelmiştim. 18 yaşındayım. Sınava girmeyecektim, üniversite benim için vakit kaybı. Ben iş kuracağım. Eşyaları bırakmak gerekiyormuş; ben de götürüp bıraktım, 7 lira vermem gerekiyormuş. Zaten üniversite sınavına giriş için 115 lira para verdim, neden bir daha para veriyorum dedim. Ben de boş verip gittim. Giriş belgesinde zaten her şey var diye kimliğimi almadım" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: İHA

Vehbi Yıldırım, AYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emanetçiye 7 lira vermek istemeyen ve sınava girmekten vazgeçen genci vatandaş ikna etti! Bu sefer de kimliği olmadığı için sınava giremedi - Son Dakika

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