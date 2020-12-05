Emanetoğlu: "Azerbaycan'ın KKTC'yi tanıması Karabağ zaferini taçlandıracaktır" - Son Dakika

Emanetoğlu: "Azerbaycan'ın KKTC'yi tanıması Karabağ zaferini taçlandıracaktır"

05.12.2020 14:40
Emanetoğlu:

Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Emanetoğlu, Türk toprakları olan Dağlık Karabağ'ın 29 yıl sonra işgalden kurtarılmasının büyük sevincini yaşadıklarını, bu sevincin Azerbaycan'ın KKTC'yi devlet olarak tanımasıyla bayrama dönüşeceğini söyledi.

Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Emanetoğlu, Türk toprakları olan Dağlık Karabağ'ın 29 yıl sonra işgalden kurtarılmasının büyük sevincini yaşadıklarını, bu sevincin Azerbaycan'ın KKTC'yi devlet olarak tanımasıyla bayrama dönüşeceğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Kardeş Azerbaycan'ın KKTC'yi tanımak için atacağı adım ve Lefkoşa'da açacağı Büyükelçilikle birlikte tüm dünyaya ezberlettiğimiz "İki Devlet, Tek Millet" gerçeği yerini asıl gerçek olan "Üç Devlet, Tek Millet" sözüne bırakacaktır" dedi.

Azerbaycan Karabağ zaferinde tek bir sivile zarar vermedi

Emanetoğlu, Azerbaycan'ın beka ve güvenliği için kritik bir adım olarak değerlendirdiği bu adım ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Başta Korona Virüs salgını ve Malatya, Elazığ, İzmir depremleri olmak üzere bir çok badire ile karşılaştığımız 2020 yılının en güzel gelişmelerinden biri hiç şüphesiz, 1991 yılından bugüne Ermenistan işgali altında bulunan Azerbaycan'ın toprağı Karabağ'ın kurtarılması idi. Başta Hocalı olmak üzere Ermenistan'ın Karabağ'da yaptığı 20. Yüzyılın en vahşi ve insanlık dışı katliamları ile başlayan işgal, küresel güçlerin de sessiz kalarak verdikleri destek sayesinde 29 yıl boyunca devam etti. Yapılan müzakereler, varılan anlaşmalar, imzalanan protokoller sorunu çözmek ve işgali sona erdirmek için yeterli olmadı. Nihayetinde 29 yıl önce Ermenistan nasıl silahlı güç kullanarak Karabağ'ı işgal ettiyse, Azerbaycan da aynı yolu kullanarak işgale son verdi. Aradaki tek fark, sivil katliamı yapan Ermenistan'ın aksine Azerbaycan ordusunun tek bir sivile zarar vermeden, sivil yerleşim yerlerini hedef almadan, sadece askeri unsurları hedef alarak bu başarıyı sağlaması oldu" diye konuştu.

Bu tarihi zaferden sonra 'iki devlet tek millet' artık yetmez

Dağlık Karabağ'da işgali sona erdirmek için harekata başladığında ve bu harekatın başarıya ulaşması sürecinde Türkiye'nin verdiği kararlı siyasi desteğin, hem Azerbaycan ordusuna ve halkına büyük moral verdiğini hatırlatan Emanetoğlu, "Yıllardır söylenen, kullanılan "İki Devlet, Tek Millet" sloganı bu süreçte çok daha güçlü bir şekilde dile getirildi ve adeta tüm dünyaya ilan edildi. Tarihi bir hakikat olan bu sloganı dile getirirken bu sloganın artık yeterli olmadığını da ifade etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KKTC'nin tanınması Azerbaycan için beka meselesi

Emanetoğlu, açıklamasına şöyle sürdürdü:

"Merhum Liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın siyasi dehası ile başlattığı 1974 Barış Harekatı ile yıllardır süren Rum zulmünden kurtulan Kıbrıs Türkleri, Türkiye'nin de desteği ile 15 Kasım 1983'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurarak bağımsız devletlerine kavuşmuş oldular. Ermenistan'ın Karabağ katliamı ve işgaline sessiz kalan Batılı güçler, aynı tavrını KKTC'nin tanınması konusunda da sürdürerek Kıbrıslı Türkleri uluslararası toplumdan adeta izole etmişlerdir. Başta Müslüman ülkeler olmak üzere dünya devletleri, uluslararası bir ambargoyla karşı karşıya kalmamak için KKTC'yi tanımaktan uzak durdular. Sadece Türkiye'nin resmi olarak tanıdığı KKTC'nin tanınması ve bağımsız bir devlet olarak uluslararası toplumun bir parçası olması KKTC'nin geleceği ve Türkiye'nin güvenliği açısından hayati bir önem taşımaktadır. Bu hayati konu da ilk adımı Azerbaycan Devletinin atması en büyük dileğimizdir. Zira atılacak bu adım KKTC ve Türkiye'nin beka ve güvenliğini ne kadar ilgilendiriyorsa Azerbaycan'ın da beka ve güvenliğini o kadar ilgilendirmektedir. Karabağ harekatında bu gerçek kendisini göstermiştir."

Azerbaycan'ın KKTC'yi tanıması bayrama dönüşür

Emanetoğlu, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e Yeniden Refah Partisi olarak çağrımız, Karabağ'ın kurtarılmasıyla başlayan sevinçli günlerimiz, Azerbaycan Devleti'nin KKTC'yi tanımasıyla tam bir bayrama dönüşmesini sağlamasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın, her fırsatta kardeşim olarak hitap ettiği Sayın Aliyev'e bu çağrıyı resmi olarak yapması, Dışişleri Bakanlığımızın gerekli diplomatik girişimlerde bulunarak bu süreci hızlandırması ve sonuca ulaşılması Türk Dış Politikası açısından büyük bir başarı olacaktır" dedi.

'Üç Devlet Tek Millet' Karabağ zaferini taçlandırır

"KKTC'nin Azerbaycan tarafından tanınması, 'Üç Devlet, Tek Millet' sözünün resmiyet kazanması Kıbrıs Türk halkını da, milletimizi de, Azerbaycan Türklerini de mutlu edecektir" diyen Emanetoğlu, "Büyük sıkıntılarla karşılaştığımız 2020 yılında yaşadığımız Ayasofya Camii'nin açılışı ve Karabağ'ın kurtarılması sevincini bu adımla taçlandıralım. Yeniden Refah Partisi olarak bu süreçte üzerimize düşecek ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyor, aziz milletimizi KKTC ve Azerbaycanlı kardeşlerimizi sevgi ve hürmetle selamlıyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Emanetoğlu: Azerbaycan'ın KKTC'yi tanıması Karabağ zaferini taçlandıracaktır

Azerbaycan, Karabağ, Kıbrıs, Türk, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Emanetoğlu: 'Azerbaycan'ın KKTC'yi tanıması Karabağ zaferini taçlandıracaktır' - Son Dakika


Son Dakika

G.Saray ve F.Bahçe'nin gündemindeki Bursasporlu Ali Akman, 4 haftadır gol atamıyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tank Paleti Fabrikası tartışmaları ile ilgili yeni açıklama: Katar'a satışı söz konusu değildir Kısıtlamayı ihlal eden şahıs, kendisini çeken gazeteciye önce hakaret etti ardından saldırdı Artan korona vakaları nedeniyle karantinaya gireceklerini öğrenen vatandaşlar, mahalleden apar topar kaçtı Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileri tartışıp karakolluk oldu 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba canlarını aldı Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak HES kodu olmadığı için bilet verilmeyen sarhoş vatandaş çalışanların boğazına saldırdı! O anlar kamerada
Schalke, Ozan Kabak'ın Milan'a transferini sıcak bakıyor Schalke, Ozan Kabak'ın Milan'a transferini sıcak bakıyor         
14:51
Asgari ücret toplantısında işçiler için ne talep edildi? İşte merak edilen detaylar Asgari ücret toplantısında işçiler için ne talep edildi? İşte merak edilen detaylar         
14:19
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Tedbirler 78 bin kamerayla takip ediliyor, vatandaşlar kısıtlamalara riayet ediyor Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Tedbirler 78 bin kamerayla takip ediliyor, vatandaşlar kısıtlamalara riayet ediyor         
13:01
Balkona çıkan vatandaş, parkta demirlere asılı halde cansız beden buldu Balkona çıkan vatandaş, parkta demirlere asılı halde cansız beden buldu         
12:31
73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı 73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı         
11:53
Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi         
11:15
312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş 312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş         
10:48
Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar         
10:05
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin         
09:41
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor         
09:09
Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor         
09:01
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt         
21:33
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 14:55:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Emanetoğlu: "Azerbaycan'ın KKTC'yi tanıması Karabağ zaferini taçlandıracaktır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei