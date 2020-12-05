Emanetoğlu: "Azerbaycan'ın KKTC'yi tanıması Karabağ zaferini taçlandıracaktır" - Son Dakika

Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Emanetoğlu, Türk toprakları olan Dağlık Karabağ'ın 29 yıl sonra işgalden kurtarılmasının büyük sevincini yaşadıklarını, bu sevincin Azerbaycan'ın KKTC'yi devlet olarak tanımasıyla bayrama dönüşeceğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Kardeş Azerbaycan'ın KKTC'yi tanımak için atacağı adım ve Lefkoşa'da açacağı Büyükelçilikle birlikte tüm dünyaya ezberlettiğimiz "İki Devlet, Tek Millet" gerçeği yerini asıl gerçek olan "Üç Devlet, Tek Millet" sözüne bırakacaktır" dedi.

Azerbaycan Karabağ zaferinde tek bir sivile zarar vermedi

Emanetoğlu, Azerbaycan'ın beka ve güvenliği için kritik bir adım olarak değerlendirdiği bu adım ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Başta Korona Virüs salgını ve Malatya, Elazığ, İzmir depremleri olmak üzere bir çok badire ile karşılaştığımız 2020 yılının en güzel gelişmelerinden biri hiç şüphesiz, 1991 yılından bugüne Ermenistan işgali altında bulunan Azerbaycan'ın toprağı Karabağ'ın kurtarılması idi. Başta Hocalı olmak üzere Ermenistan'ın Karabağ'da yaptığı 20. Yüzyılın en vahşi ve insanlık dışı katliamları ile başlayan işgal, küresel güçlerin de sessiz kalarak verdikleri destek sayesinde 29 yıl boyunca devam etti. Yapılan müzakereler, varılan anlaşmalar, imzalanan protokoller sorunu çözmek ve işgali sona erdirmek için yeterli olmadı. Nihayetinde 29 yıl önce Ermenistan nasıl silahlı güç kullanarak Karabağ'ı işgal ettiyse, Azerbaycan da aynı yolu kullanarak işgale son verdi. Aradaki tek fark, sivil katliamı yapan Ermenistan'ın aksine Azerbaycan ordusunun tek bir sivile zarar vermeden, sivil yerleşim yerlerini hedef almadan, sadece askeri unsurları hedef alarak bu başarıyı sağlaması oldu" diye konuştu.

Bu tarihi zaferden sonra 'iki devlet tek millet' artık yetmez

Dağlık Karabağ'da işgali sona erdirmek için harekata başladığında ve bu harekatın başarıya ulaşması sürecinde Türkiye'nin verdiği kararlı siyasi desteğin, hem Azerbaycan ordusuna ve halkına büyük moral verdiğini hatırlatan Emanetoğlu, "Yıllardır söylenen, kullanılan "İki Devlet, Tek Millet" sloganı bu süreçte çok daha güçlü bir şekilde dile getirildi ve adeta tüm dünyaya ilan edildi. Tarihi bir hakikat olan bu sloganı dile getirirken bu sloganın artık yeterli olmadığını da ifade etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KKTC'nin tanınması Azerbaycan için beka meselesi

Emanetoğlu, açıklamasına şöyle sürdürdü:

"Merhum Liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın siyasi dehası ile başlattığı 1974 Barış Harekatı ile yıllardır süren Rum zulmünden kurtulan Kıbrıs Türkleri, Türkiye'nin de desteği ile 15 Kasım 1983'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurarak bağımsız devletlerine kavuşmuş oldular. Ermenistan'ın Karabağ katliamı ve işgaline sessiz kalan Batılı güçler, aynı tavrını KKTC'nin tanınması konusunda da sürdürerek Kıbrıslı Türkleri uluslararası toplumdan adeta izole etmişlerdir. Başta Müslüman ülkeler olmak üzere dünya devletleri, uluslararası bir ambargoyla karşı karşıya kalmamak için KKTC'yi tanımaktan uzak durdular. Sadece Türkiye'nin resmi olarak tanıdığı KKTC'nin tanınması ve bağımsız bir devlet olarak uluslararası toplumun bir parçası olması KKTC'nin geleceği ve Türkiye'nin güvenliği açısından hayati bir önem taşımaktadır. Bu hayati konu da ilk adımı Azerbaycan Devletinin atması en büyük dileğimizdir. Zira atılacak bu adım KKTC ve Türkiye'nin beka ve güvenliğini ne kadar ilgilendiriyorsa Azerbaycan'ın da beka ve güvenliğini o kadar ilgilendirmektedir. Karabağ harekatında bu gerçek kendisini göstermiştir."

Azerbaycan'ın KKTC'yi tanıması bayrama dönüşür

Emanetoğlu, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e Yeniden Refah Partisi olarak çağrımız, Karabağ'ın kurtarılmasıyla başlayan sevinçli günlerimiz, Azerbaycan Devleti'nin KKTC'yi tanımasıyla tam bir bayrama dönüşmesini sağlamasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın, her fırsatta kardeşim olarak hitap ettiği Sayın Aliyev'e bu çağrıyı resmi olarak yapması, Dışişleri Bakanlığımızın gerekli diplomatik girişimlerde bulunarak bu süreci hızlandırması ve sonuca ulaşılması Türk Dış Politikası açısından büyük bir başarı olacaktır" dedi.

'Üç Devlet Tek Millet' Karabağ zaferini taçlandırır

"KKTC'nin Azerbaycan tarafından tanınması, 'Üç Devlet, Tek Millet' sözünün resmiyet kazanması Kıbrıs Türk halkını da, milletimizi de, Azerbaycan Türklerini de mutlu edecektir" diyen Emanetoğlu, "Büyük sıkıntılarla karşılaştığımız 2020 yılında yaşadığımız Ayasofya Camii'nin açılışı ve Karabağ'ın kurtarılması sevincini bu adımla taçlandıralım. Yeniden Refah Partisi olarak bu süreçte üzerimize düşecek ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyor, aziz milletimizi KKTC ve Azerbaycanlı kardeşlerimizi sevgi ve hürmetle selamlıyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA