Emanuel Ferro: "İki maça baktığımız zaman hak eden takım bizdik" - Son Dakika
Son Dakika Spor Emanuel Ferro: 'İki maça baktığımız zaman hak eden takım bizdik' - Son Dakika Spor

Emanuel Ferro: "İki maça baktığımız zaman hak eden takım bizdik"

26 dakika önce

Sporting CP Yardımcı Antrenörü Emanuel Ferro, Medipol Başakşehir'e kaybettikleri maçın ardından iki karşılaşmaya bakıldığı zaman turu kendilerinin hak ettiğini söyledi.

Emanuel Ferro:

Sporting CP Yardımcı Antrenörü Emanuel Ferro, Medipol Başakşehir'e kaybettikleri maçın ardından iki karşılaşmaya bakıldığı zaman turu kendilerinin hak ettiğini söyledi.


Portekiz ekibi Sporting CP, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda deplasmanda karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir'e 4-1 yenilerek elendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sporting CP Yardımcı Antrenörü Emanuel Ferro, "Maçta çok hata yaptık. İkinci yarı özellikle iyi oynadık. Gole çeviremedik. İki maça baktığımız zaman hak eden takım bizdik. Hatalarımızdan dolayı iyi bir performans sergileyemedik. Başakşehir baskılı başladı. İkinci yarıda rakibin baskısını kırdık. Tur için avantajı da bulduk fakat gol yedik. Uzatmalara gitti. Burada da penaltıdan golü yiyerek elendik. Rakibin de hakkını burada vermek istiyorum. Bugünkü maçta 4 gol yemek kabul edilebilecek bir şey değil. Avrupa'dan elenmek istediğimiz bir durum değildi. Çok daha iyi bir skorla buradan ayrılabilirdik" dedi. - İSTANBUL

Ferro Döküm, Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:43 Kaynak: İHA
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