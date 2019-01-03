Son Dakika Haberleri: Emanuel Sendromlu Minik Öğrenciye Özel Tahta

Emanuel Sendromlu Minik Öğrenciye Özel Tahta

39 dakika önce

Kırklareli'nde evinde eğitim gören Emanuel sendromlu minik öğrenciye özel tahta hediye edildi.

Emanuel Sendromlu Minik Öğrenciye Özel Tahta, System.String[]
Kırklareli'nde evinde eğitim gören Emanuel sendromlu minik öğrenciye özel tahta hediye edildi.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdür V. Cahit Akın, evinde eğitim gören ve Türkiye de çok nadir görülen Emanuel sendromu rahatsızlığı olan Mustafa Dalcalı İlkokulu öğrencisi Efe Beldek'i Okul Müdürü Şaban Uçar ile birlikte ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdür V. Cahit Akın, Efe Beldek'i ziyaret ederek evde eğitim veren öğretmeni Aslı Baş Cicioğlu'ndan eğitimi ile ilgili bilgiler aldı. Akın, Türkiye'de çok nadir görülen Emanuel sendromu rahatsızlığı olan minik öğrencinin sağlık durumuyla ilgili de ailesinden bilgi aldı.

Türkiye'de son yıllarda böyle engelli çocukların evlerinde eğitim alabildiklerinin altını çizen Akın, Efe'nin eğitimi ile ilgilenen öğretmen ve okul müdürüne teşekkür etti ve eğitimi ile ilgili ne gerekiyorsa yapılmasını istedi. Ayrıca ziyaret kapsamında Efe'nin için özel yaptırılan tahta okul sırası hediye edildi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:49 Kaynak: İHA

EFE, Kırklareli, Güncel
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