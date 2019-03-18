Son Dakika Haberleri: Emax Araştırma İstanbul, Ankara Ve İzmir Anket Sonuçlarını Açıkladı

Emax Araştırma İstanbul, Ankara Ve İzmir Anket Sonuçlarını Açıkladı

1 saat önce

EMAX Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi öncesi İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılan anket sonuçlarını paylaştı.

Emax Araştırma İstanbul, Ankara Ve İzmir Anket Sonuçlarını Açıkladı, System.String[]

EMAX Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimleri için 12-17 Mart tarihleri arasında 3 büyükşehiri kapsayan anket çalışması yaptı. Anket çalışmasında AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki önde gözüküyor.

Anket çalışması 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere yönelik seçmenlerin parti tercihlerini ölçmek ve değerlendirmek için gerçekleştirildi. Araştırma örneklemi TÜİK, 2014 Yerel Seçim Sonuçları ve 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel sonuçları dikkate alınıp, her ili temsil edecek nitelikte oluşturularak düzenlendi. Araştırma, 3 büyükşehirde yaşayan 18 yaş ve üzeri toplam 5 bin 711 katılımcıyla önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (CATI) bilgisayar destekli telefonla anket yapma tekniği ile gerçekleştirildi. Elde edilen veriler, kontrol edildikten sonra bilgisayar ortamına aktarıldı, SPSS istatistik paket programı yardımıyla çözümlemeler yapıldı.

Araştırma demografisi yüzde 56.5 ile erkek, yüzde 43.5 ile kadından oluştu. Araştırmada 18-24 yaş arası yüzde 15.2, 25-34 arası yüzde 21.5, 35-44 arası yüzde 36.0, 45-54 arası yüzde 18.0, 55 yaş üzeri yüzde 9.3 olarak yer aldı. Araştırmaya katılanların eğitim seviyesi de ilkokul için yüzde 22.4 iken, ortaokul yüzde 18.5, lise yüzde 39.6 ve üniversite yüzde 19.5 olarak yer aldı.

Seçim yaklaştıkça kararsız seçmen oranı düşüyor

EMAX Araştırma Genel Koordinatörü Sezai Erhan, 31 Mart tarihi yaklaştıkça kararsızların oranının azaldığını ve seçmenlerin tercihlerinin netleştiğini, kararsız seçmeni asıl büyük oy havuzu olan AK Parti ve CHP kitlesinin oluşturduğunu söyledi. Erhan, Batı Marmara, Doğu Marmara ve Ege bölgelerinde seçime katılım oranının Türkiye ortalamasının üzerinde seyredeceğini, kararsızların seyrine bakıldığında kadınlarda ve geleneksel muhafazakâr hayat tarzına sahip kesimde diğerlerine oranla yüksek olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:36 Kaynak: Bültenler

Ankara, İstanbul, Güncel
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