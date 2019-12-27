"Emaye Dili" sergisi Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Emaye Dili' sergisi Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

"Emaye Dili" sergisi Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluştu

6 saat önce

Ukraynalı sanatçı Oleksii Koval'ın eserlerinin yer aldığı "Emaye Dili" sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Ukraynalı sanatçı Oleksii Koval'ın eserlerinin yer aldığı "Emaye Dili" sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkanlık Binası Sergi Salonu'ndaki açılışa katılan Koval, katılımcıları Türkçe "İyi akşamlar." sözleriyle selamladı.

Sanatçı Koval, sergide farklı yıllarda emaye tekniğiyle yaptığı eserlerin sunulduğunu belirterek, "Bu teknikle çalışılan bir eser, ön çalışmadan son çalışmaya kadar yirmiden fazla işlem görür. İstanbul'a yaptığım seyahatler, sergide sunulan emaye eserleri yapmamda bana ilham verdi. O yüzden bu şehre ve insanlarına bana verdikleri izlenimler için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da ilçenin kültür sanat şehri olduğuna işaret ederek, şunları aktardı:

"Beyoğlu, kültür sanatın her çeşidinin kendisini var edebildiği ve ifade edebildiği bir şehirdir. Çok değerli Başkonsolosumuzla yakın mesaimiz, kültür sanat alanında ortak iş birliğimiz var. Ukrayna ve Türkiye halklarının birbirini daha iyi tanımasına vesile olacak bu kültür sanat etkinliklerini yapmayı planladık ve bunların devamı da gelecek."

Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman da Türkiye ile Ukrayna arasındaki iş birliğinin son yıllarda daha da arttığını kaydederek, "Bu ilişki son yıllarda diplomasinin yanı sıra kültür sanat alanında da gelişmiştir. Ukrayna, Türkiye'de çeşitli sanat alanlarında temsil edilmiştir. Ortak kültürel etkinliklerle Ukrayna'nın Türkiye'de olumlu bir şekilde özdeşleşmesini ve Ukrayna'yı Türk toplumunda dostça bir stratejik ortak olarak pekiştirmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Modern emaye tekniğiyle hayata geçirilen 25 eserin görülebileceği sergi, 17 Ocak'a kadar açık kalacak.

Türkiye, Ukrayna, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü isimlerden 'yerli otomobil' paylaşımı: Gururlanmamak elde değil
Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: Yerli otomobil projesinin dünyada ve Türkiye'de önü çok açık Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı Mansur Yavaş'tan yerli otomobil paylaşımı: Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız

Son Dakika Haberleri
23:21 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YERLİ OTOMOBİLİN TANITIMINDAN SONRA KOCAELİ'NDE KONUŞTU-3 - Son Dakika
23:21 Cezaevi firarisi Mengen'de yakalandı - Son Dakika
23:20 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YERLİ OTOMOBİLİN TANITIMINDAN SONRA KOCAELİ'NDE KONUŞTU-2 - Son Dakika
23:20 Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu (1) - Son Dakika
23:20 Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu - Son Dakika
22:12 İstanbul'da park halindeki TIR çalındı - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 23:25:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Emaye Dili" sergisi Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]