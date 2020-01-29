Embiid'den Kobe Bryant anısına 24 sayı!

NBA'e 8 maçla devam edildi.



Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği karşılaşmada Golden State Warriors'ı 11 sayı farkla mağlup etti.



Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun bir süre takımından ayrı kalan Embiid, 9 maç sonra parkelere döndüğü karşılaşmada helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın anısına 24 numaralı formayı giydi ve maçı 24 sayıyla tamamladı.



76ers'ta Furkan Korkmaz ise takımına 8 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistlik katkıda bulundu.



- Ersan'ın takımı Milwaukee Bucks'tan, Wizards'a 20 sayı fark



Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği maçta Washington Wizards'ı 151-131 mağlup etti.



Bucks'ta Khris Middleton 51 sayı, 10 ribaunt ve 6 asist, Eric Bledsoe 34 sayı 6 ribaunt ve 10 asist ile takımının en skorer oyuncuları olurken, Ersan İlyasova 9 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi.



Günün bir diğer maçında ise Cleveland Cavaliers, New Orleans Pelicans'a 125-111 mağlup oldu.



Pelicans'ta Jrue Holiday 28 sayı ve 8 asistle galibiyette başrol oynadı. Cavaliers'ta Collin Sexton 24 sayı, Kevin Porter Jr. 21 sayıyla en skorer oyuncular oldu. Milli oyuncu Cedi Osman ise 9 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistlik katkıda bulundu.



- Sonuçlar



Philadelphia 76ers-Golden State Warriors: 115-104



Charlotte Hornets- New York Knicks: 97-92



Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 111-125



Toronto Raptors- Atlanta Hawks: 130-114



Memphis Grizzlies- Denver Nuggets: 104-96



Miami Heat- Boston Celtics: 101-109



Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 151-131



Dallas Mavericks- Phoenix Suns: 104-133



