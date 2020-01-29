Embiid'den Kobe Bryant anısına 24 sayı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Embiid'den Kobe Bryant anısına 24 sayı! - Son Dakika Spor

Embiid'den Kobe Bryant anısına 24 sayı!

6 saat önce

NBA'e 8 maçla devam edildi.

Embiid'den Kobe Bryant anısına 24 sayı!, System.String[]

NBA'e 8 maçla devam edildi.


Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği karşılaşmada Golden State Warriors'ı 11 sayı farkla mağlup etti.


Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun bir süre takımından ayrı kalan Embiid, 9 maç sonra parkelere döndüğü karşılaşmada helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın anısına 24 numaralı formayı giydi ve maçı 24 sayıyla tamamladı.


76ers'ta Furkan Korkmaz ise takımına 8 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistlik katkıda bulundu.


- Ersan'ın takımı Milwaukee Bucks'tan, Wizards'a 20 sayı fark


Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği maçta Washington Wizards'ı 151-131 mağlup etti.


Bucks'ta Khris Middleton 51 sayı, 10 ribaunt ve 6 asist, Eric Bledsoe 34 sayı 6 ribaunt ve 10 asist ile takımının en skorer oyuncuları olurken, Ersan İlyasova 9 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi.


Günün bir diğer maçında ise Cleveland Cavaliers, New Orleans Pelicans'a 125-111 mağlup oldu.


Pelicans'ta Jrue Holiday 28 sayı ve 8 asistle galibiyette başrol oynadı. Cavaliers'ta Collin Sexton 24 sayı, Kevin Porter Jr. 21 sayıyla en skorer oyuncular oldu. Milli oyuncu Cedi Osman ise 9 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistlik katkıda bulundu.


- Sonuçlar


Philadelphia 76ers-Golden State Warriors: 115-104


Charlotte Hornets- New York Knicks: 97-92


Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 111-125


Toronto Raptors- Atlanta Hawks: 130-114


Memphis Grizzlies- Denver Nuggets: 104-96


Miami Heat- Boston Celtics: 101-109


Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 151-131


Dallas Mavericks- Phoenix Suns: 104-133


Philadelphia, Kobe Bryant, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:18 
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