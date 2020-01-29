Embiid, Kobe Bryant'ın anısına giydiği 24 numaralı formayla 24 sayı attı - Son Dakika
Son Dakika Spor Embiid, Kobe Bryant'ın anısına giydiği 24 numaralı formayla 24 sayı attı - Son Dakika Spor

Embiid, Kobe Bryant'ın anısına giydiği 24 numaralı formayla 24 sayı attı

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors'ı 115-104 yenen Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid, Kobe Bryant'ın anısına giydiği 24 numaralı formayla 24 sayı kaydetti.

Embiid, Kobe Bryant'ın anısına giydiği 24 numaralı formayla 24 sayı attı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors'ı 115-104 yenen Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid, Kobe Bryant'ın anısına giydiği 24 numaralı formayla 24 sayı kaydetti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği karşılaşmada Golden State Warriors'ı 11 sayı farkla mağlup etti.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun bir süre takımından ayrı kalan Embiid, 9 maç sonra parkelere döndüğü karşılaşmada helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın anısına 24 numaralı formayı giydi ve maçı 24 sayıyla tamamladı.

76ers'ta Furkan Korkmaz ise takımına 8 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistlik katkıda bulundu.

Ersan'ın takımı Milwaukee Bucks'tan, Wizards'a 20 sayı fark

Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği maçta Washington Wizards'ı 151-131 mağlup etti.

Bucks'ta Khris Middleton 51 sayı, 10 ribaunt ve 6 asist, Eric Bledsoe 34 sayı 6 ribaunt ve 10 asist ile takımının en skorer oyuncuları olurken, Ersan İlyasova 9 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi.

Günün bir diğer maçında ise Cleveland Cavaliers, New Orleans Pelicans'a 125-111 mağlup oldu.

Pelicans'ta Jrue Holiday 28 sayı ve 8 asistle galibiyette başrol oynadı. Cavaliers'ta Collin Sexton 24 sayı, Kevin Porter Jr. 21 sayıyla en skorer oyuncular oldu. Milli oyuncu Cedi Osman ise 9 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistlik katkıda bulundu.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Golden State Warriors: 115-104

Charlotte Hornets- New York Knicks: 97-92

Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 111-125

Toronto Raptors- Atlanta Hawks: 130-114

Memphis Grizzlies- Denver Nuggets: 104-96

Miami Heat- Boston Celtics: 101-109

Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 151-131

Dallas Mavericks- Phoenix Suns: 104-133

Philadelphia, Kobe Bryant, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:34 Kaynak: AA
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