Star Wars KOTOR Remake, yeni geliştirici ile anlaştı

Geçtiğimiz Eylül ayında Sony Showcase'de duyurulan Knights of the Old Republic Remake, Aspyr tarafından geliştiriliyordu, ancak daha sonradan yayınlanan rapora göre, Lucasfilm ve Sony'ye bir demo gösterdikten sonra geliştirme aşaması duraklatıldı.

Embracer Group'un geçtiğimiz haftaki kazanç raporunda yer verilen ifadede Saber Interactive'in KOTOR Remake'e geçtiği ucu kapalı olarak bildirilmişti. "Grubun AAA projelerinden biri, grup içindeki başka bir stüdyoya geçti" şeklinde açıklamada bulunan Embracer, "Bu, kalite çubuğunun başlık için olması gereken yerde olmasını sağlamak için yapıldı." dedi.

Star Wars Knights of the Old Republic Remake'in geliştiriciliğini artık Saber Interactive üstlendi ve oyunun geliştirme aşamasına kaldığı yerden devam ediyor.

