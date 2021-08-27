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"Embriyoyu dondurmak tüp bebek tedavisinde avantaj sağlıyor" - Son Dakika

"Embriyoyu dondurmak tüp bebek tedavisinde avantaj sağlıyor"

27.08.2021 10:10

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Aytaç Tohma, embriyo dondurma yönteminin tüp bebek tedavisi sürecinde avantaj sağladığına dikkat çekti.

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Aytaç Tohma, embriyo dondurma yönteminin tüp bebek tedavisi sürecinde avantaj sağladığına dikkat çekti.

Tüp bebek tedavisi kapsamında embriyoların dondurularak saklanması ve istenildiği zaman çözülerek bebek sahibi olmak amacı ile kullanılması 30 yılı aşkın süredir dünya genelinde tercih ediliyor. Son yıllarda Türkiye'de de uygulanan bu yöntem sayesinde doğan çok sayıda sağlıklı bebeğin olduğunu belirten Bahçeci Ankara Tüp Bebek Merkezi doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Aytaç Tohma, "Tüp bebek tedavi sürecinde birçok avantaj sağlayan embriyo dondurma yöntemiyle, çiftin transfer sonrası kullanılmaya uygun sağlıklı embriyoları gelecekte değerlendirilmek üzere saklanmakta iken dondurulmuş embriyo transferlerinde taze embriyo transferlerine göre gebelik oranları benzer hatta daha yüksektir" diye konuştu.

"EKSİ 196 DERECEDE DONDURULUYOR"

Tüp bebek tedavisiyle oluşturulan embriyoların ileri bir tarihte kullanılmak üzere dondurularak saklanmasına embriyo dondurma işlemi denmektedir diyen Doç. Dr. Yusuf Aytaç Tohma, "Tıpta teknolojinin gelişimi ile birlikte üreme sağlığında da yerini alan yeni yöntemler çok sayıda çiftin hayaline kavuşmasını sağlıyor. Bunlardan biri de son dönemde tedavi protokülüne dahil ettiğimiz embriyo dondurma yöntemi" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Yusuf Aytaç Tohma, "Yapılan bilimsel çalışmalarda tüp bebek tedavisi sırasında kullanılan ilaçların ve bunların sonucunda vücudun verdiği yanıt olarak yükselen hormonların belirli oranda rahim iç zarını etkileyebildiği görülmüştür. Bu durum kişiden kişiye ve kullanılan ilaç miktarı ve yükselen hormon seviyelerine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Buna bağlı olarak embriyolar dondurularak yüksek hormon seviyelerinin etkisinin ortadan kalkması beklenir. Rahim doğal yapısına kavuştuğunda, embriyolar çözülerek transfer işlemi gerçekleştirilir. Vitrifikasyon adı verilen yöntem sayesinde özel sıvılar ve teknikler kullanılarak her bir embriyo dakikada 10 bin derecelik bir ısı düşüşü sağlanarak dondurulur ve kullanım zamanına kadar da eksi 196 derecede muhafaza edilir" diye konuştu.

"EMBRİYO DONDURMA TEKNİKLERİNİN GELDİĞİ NOKTA ÜST DÜZEYDE"

Embriyo dondurma işleminin önceki yıllarda sadece belirli hasta gruplarında önerilen bir yöntem olduğunu hatırlatan Tohma, "Özellikle tedavi sürecinde rahim iç zarının yeterli kalınlığa ulaşmadığı hastalarda ya da progesteron dediğimiz hormonun yükselmesi durumunda dondurulmuş embriyo transferi tercih edilmekteydi" dedi.

Günümüzde embriyo dondurma tekniklerinin geldiği noktanın üst düzeyde olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Tohma, "Günümüzde elde edilen veriler, taze embriyo transferi yerine donmuş embriyo transferi tercih ettiğimizde kontrolümüz dışında gelişen hormonal değişikliklerden ve bunun rahim iç zarı üzerindeki olumsuz etkilerinden korunduğumuzu göstermektedir. Bu veriler ışığında; yumurta toplama işleminden sonra embriyoları dondurup saklamak ve sonrasında hormon seviyelerini kontrol altında tutup rahmin kendini toparlama sürecinin ardından transferi yapmakla başarı şansını doğrudan artırmış oluyoruz. Günümüzde embriyo dondurma tekniklerinin geldiği nokta oldukça üst düzeydedir. Dondurulan embriyolar çözüldüğünde çok büyük oranda canlanmakta ve bunlarla çok sayıda gebelik müjdesi verip sağlıklı doğumlar elde etmekteyiz" dedi.

HANGİ ÇİFTLERE EMBRİYO DONDURMA YÖNTEMİ ÖNERİLİR?

Tüp bebek tedavisinde kullanılan embriyo dondurma yönteminin çiftlere fiziksel, ekonomik ve zaman açısından büyük fayda sağladığını belirten Doç. Dr. Yusuf Aytaç Tohma; embriyo dondurma için uygun olan çiftleri şu şekilde sıraladı:

"Polikistik Over tanısı almış ve tedavi sırasında hormon seviyeleri çok yüksek seviyelere ulaşan hastalarda. Anne adayında düşük yumurta rezervi söz konusuysa. Embriyolar üzerinde genetik tarama yapılması gereken durumlarda (ilerleyen yaşa bağlı ya da taşıyıcı oldukları muhtemel genetik hastalık söz konusuysa).Çift, şu an çocuk sahibi olmayı düşünmüyor ancak gelecek dönemler için anne-baba olma şansını korumak istiyorsa.Transfer sonrası kullanılmayan sağlıklı embriyolar kalmışsa. Ailede erken menopoz hikayesi varsa.Yumurta rezervini olumsuz etkileyebilecek kemoterapi ya da radyoterapi alınması gereken durumlardan önce. Özellikle çikolata kisti nedeni ile cerrahi operasyon geçirecek anne adaylarında operasyon öncesinde embriyo dondurma yöntemi önerilir."


Embriyoyu dondurmak tüp bebek tedavisinde avantaj sağlıyor
Embriyoyu dondurmak tüp bebek tedavisinde avantaj sağlıyor

Kadın Hastalıkları, Transfer, Gebelik, Bebek, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Embriyoyu dondurmak tüp bebek tedavisinde avantaj sağlıyor' - Son Dakika


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