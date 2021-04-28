Emcelli Biberlerini, genç kuşaklar yetişmeye başladı - Son Dakika

Emcelli Biberlerini, genç kuşaklar yetişmeye başladı

28.04.2021 14:21
Emcelli Biberlerini, genç kuşaklar yetişmeye başladı, System.String[]

Ege Bölgesinin aranan biberleri arasında yer alan ve yetiştiği Sarıgöl'ün Emcelli Mahallesinden ismini alan Emcelli Biberleri 150 yılı aşkın bir süredir sofralara lezzet katarken biberleri artık genç nesiller de yetiştirmeye başladı.

Ege Bölgesinin aranan biberleri arasında yer alan ve yetiştiği Sarıgöl'ün Emcelli Mahallesinden ismini alan Emcelli Biberleri 150 yılı aşkın bir süredir sofralara lezzet katarken biberleri artık genç nesiller de yetiştirmeye başladı. Bir zamanlar bütün mahallenin geçimini sağladığı biberlerin yerini üzüm bağları alırken, genç üreticiler dedelerinden kalan tohumlarla üretime devam ediyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 15 yıl öncesine kadar Emcelli Mahallesinde 100 kişinin biber üretimi yaptığını, ancak son yıllarda mahallede sadece parmakla gösterilecek kadar üretici kaldıklarını belirten biber üreticisi 40 yaşındaki Süleyman Uysal, "Acılığı, koyu yeşili ve lezzetiyle biberimiz pazarların gözde ürünü. Her yıl üretilen biberlerin bir bölümünden tohumlar alarak, gelecek yılın ekimi için saklıyorum. Uygulamayı Emcelli Mahallesinde nesillerdir bu yöntemle sürdürmekteyiz. Bizim biberlerin GDO ile oynanmadı. Bildiğimiz eski lezzeti yerinde." dedi.

Sarıgöl Emcelli biberinin vatandaşlar tarafından da çok tutulduğunu ve pazarlarda hızlıca tüketildiğini bildiren Biber üreticisi Süleyman Uysal, "Daha önce mahallemizdeki tüm aileler biber yetiştirerek geçimini sağlıyordu. Son yıllarda biber alanlarına üzüm bağları dikilerek biber ekim alanları daraldı. Mahallemizde şimdi çok az arkadaş geleneksel Emcelli biberlerini yetiştirerek yok olmasını engellemek istiyoruz. Gelecek kuşaklara da taşımayı hedefliyoruz." diye konuştu. Süleyman Uysal, bu yıl 10 dekarlık alana ünlü Emcelli biberlerinin tatlısı ve acısı olmak üzere 35 bin adet biber fidesini dikmeye başladığını biberlerini de damlama sistemiyle sulayacağını ifade etti.

"Emcelli biberlerinin lezzeti bir başka"

Emcelli Mahallesinden sayılı biber üreticilerinden olan Süleyman Uysal, "Emcelli biber üretiminin son yıllarda hızlı bir şekilde azaldı. Emcelli biberi atalarımızdan kalan bir miras, korumak ve yaşatmak zorundayız. Bu tür biberler, lezzetli olmaktadır. Yemeklerde, salatalarda, salçalarda kullanıldığında çok lezzet verir. Oysa dikimleri azalmakta. Emcelli biberlerinin asırlardır genetiği değişmedi." diyerek Emcelli Biberlerinin ününün Ege Bölgesinde tanınan ve aranan bir biber olduğunu da sözlerine ekledi. Uysal, haziran ayının ilk haftasında biberlerin pazarlarda yerini alacağını ifade etti.

Belgesel çekimi yapılacak"

Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı ve Emcelli Mahallesi sakinlerinden olan Nihat Demirci, Emcelli biberlerinin gelecek kuşaklara aktarılması ve yaşatılması için, ünlü biberlerin dikiminden bakımına, sulanması, çapalanması, hasat edilmesi, salça yapılması, turşu yapılması, biberlerin kurutulmasına kadar olan sürelerin dron ve yer kamerası ile belgeselleştireceklerini ifade etti. - MANİSA

Emcelli Biberlerini, genç kuşaklar yetişmeye başladı
Emcelli Biberlerini, genç kuşaklar yetişmeye başladı
Emcelli Biberlerini, genç kuşaklar yetişmeye başladı
Emcelli Biberlerini, genç kuşaklar yetişmeye başladı

Süleyman Uysal, Sarıgöl, Manisa, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Emcelli Biberlerini, genç kuşaklar yetişmeye başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti Aşka gelen fenomen Duygu Özaslan, sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi Aşka gelen fenomen Duygu Özaslan, sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi Yunanı korku sardı! Türkiye'nin yeni silahı için canlı yayında ne yorum yapacağını şaşırdı Yunanı korku sardı! Türkiye'nin yeni silahı için canlı yayında ne yorum yapacağını şaşırdı Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi
Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili paylaştı Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili paylaştı         
15:02
Emre Belözoğlu, forma bekleyen Mesut Özil'le açık konuştu: Bu sezon seni kullanmayı düşünmüyorum Emre Belözoğlu, forma bekleyen Mesut Özil'le açık konuştu: Bu sezon seni kullanmayı düşünmüyorum         
14:50
Beşiktaş ve Galatasaray, Abdülkadir Parmak için savaşa tutuştu Beşiktaş ve Galatasaray, Abdülkadir Parmak için savaşa tutuştu         
14:26
Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu         
13:50
İnşaat kazısında lahit kapağı bulundu, çalışma durduruldu İnşaat kazısında lahit kapağı bulundu, çalışma durduruldu         
13:37
Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı         
12:54
2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor 2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor         
12:17
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık         
10:51
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor         
10:36
İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu         
10:35
Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu         
10:09
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 15:13:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Emcelli Biberlerini, genç kuşaklar yetişmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement