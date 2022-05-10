Emcelli Muhtarından MASKİ\'ye Teşekkür Ziyareti

Ziyarette Muhtar Sezai Küçükkozan mahallelerine kazandırılan içme suyu sondajı için teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Sarıgöl Emcelli Mahalle Muhtarı Sezai Küçükkozan'ı makamında ağırladı. Ziyarette, MHP Sarıgöl İlçe Başkan Vekili Necmettin Akbay ile mahalle sakinlerinden Şükrü Ödemiş de yer aldı. Muhtar Küçükkozan, mahallelerine kazandırılan sondaj kuyusu için başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Gece-gündüz, uzak-yakın demeksizin vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz"

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün ortaya koyduğu hedef ve vizyon doğrultusunda 17 ilçemizde tüm vatandaşlarımıza ulaşmak için çalışıyoruz. Muhtarlarımız, vatandaşlarımız ile kurumumuz arasında bir köprü görevi görüyor. Hizmetlerimizi hayata geçirirken mahalle muhtarlarımız ile de görüşerek talep ve isteklerini dinliyoruz. Bu kapsamda Sarıgöl ilçemize bağlı Emcelli Mahallesine saniyede 10 litre verime sahip bir sondaj kuyusu kazandırdık. Gece-gündüz, uzak-yakın demeksizin vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.