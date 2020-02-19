EMD İzmir'de görev dağılımı yapıldı

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu başkanlığına Ege İhracatçı Birlikleri Basın Müşaviri Murat Demircan seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, şubenin ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı.

Şubenin yönetim kurulu başkanlığına Demircan getirilirken, yönetim kurulu başkan vekilliklerine Murat Ervin ile Nihal Özken, genel sekreterliğe Kadir Kemaloğlu, sayman üyeliğe ise Yusuf Şahbaz getirildi. Yönetim kurulu üyeleri Duygu Göksu ve Mevlüt Dağdeviren ise Ekonomi Dergisi yayın kurulu üyeliğine seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demircan, kamuoyunda görünür olmak isteyen kurumların ve şirketlerin bünyelerinde kurumsal iletişim departmanları kurmalarının zorunluluk haline geldiği aktardı.

Bu konuda istekli kurumlara Ekonomi Muhabirleri Derneği olarak yol gösterici olmaya hazır olduklarını dile getiren Demircan, kurum ve şirketlerin insan kaynakları departmanlarının yöneticileriyle bir toplantı yaparak bu konuda kurumlarına katacakları değerleri anlatacaklarını kaydetti.