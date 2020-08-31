EMD İzmir Şubesi, CHP kongresinde gazetecilerin darbedilmesini kınadı - Son Dakika

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, CHP İzmir Gençlik Kolları Kongresinde gazetecilerin darbedilmesine tepki gösterdi.

Şubeden yapılan açıklamada, 29 Ağustos Cumartesi günü düzenlenen kongrede sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından gruplar arasında çıkan tartışmada, 6 basın mensubunun, saldırganların sözlü ve fiziki şiddetine maruz kaldığı belirtildi.

Gazetecilerin doğrudan saldırıya hedef olmasının düşündürücü olduğu vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Ne Cumhuriyet Halk Partisine ne de herhangi bir partinin gençlik örgütüne yakışan bu olayı kınıyor, parti yöneticilerinin bu olaya karışanlara karşı en ağır yaptırımları uygulayacağından emin olmak istiyoruz. Ayrıca saldırılar sırasında meslektaşlarımızın telefon, bilgisayar ve fotoğraf makinelerine de zarar verilmiştir. Bu zararların tazmin edilmesi de Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Yönetiminden beklentimizdir."