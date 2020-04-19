EMD İzmir Şubesi'den

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi, "EMD Deneyim Paylaşımları Toplantısı"nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle video konferans yöntemiyle yaptı.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü EMD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demircan'ın yaptığı konferansta, Anadolu Ajansı Başmuhabiri Tolga Albay, Ticaret Gazetesi Ankara Temsilcisi Seda Gök ile Kent Yaşam Editörü Hüseyin Erciyas deneyimlerini paylaştı.

Toplantıda özellikle evden çalışmak zorunda olan genç gazetecilere tavsiyelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demircan, "Alanında deneyimli 3 gazeteci arkadaşımız, evlerinden çalışmak zorunda kaldıkları için haber bulmakta zorlanan genç gazetecilere nerelerden haber çıkarabileceklerini ve deneyimlerini anlattı. Önümüzdeki süreçte önemli isimlerle de online toplantılar düzenlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.