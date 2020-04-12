EMD İzmir Şubesinden gazetecilere sağlık paketi - Son Dakika

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kamuoyuna doğru bilgiyi aktarmak amacıyla sahada görev yapan gazetecilere sağlık kiti dağıttı.

EMD İzmir Şubesi, Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi (ESBAŞ), Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Luna Elektrik Elektronik firması desteğiyle koronavirüs pandemisine karşı sahada görev yapan gazetecilere hijyen paketi dağıttı.

İçerisinde maske, koruyucu siperlik, dezenfektan ve kolonya bulunan paket, İzmir'de görev yapan yaklaşık 150 gazeteciye ulaştırıldı.

EMD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demircan yaptığı açıklamada, bu süreçte canlarını hiçe sayarak görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Olağanüstü dönemlerde doğru bilgiye ulaşmanın her zamankinden daha fazla öneme sahip olduğunu bildiren Demircan, kamuoyunun doğru bilgi ihtiyacını da sahada görev yapan gazetecilerin yerine getirdiğini bildirdi.

Sahada görev yapan gazetecilerin de risk grubunda olduğuna değinen Demircan, "Bunun örneklerini üzülerek görüyoruz. Kovid-19'un pozitif olduğu gazeteci meslektaşlarımız olduğunu da duyuyoruz. Umarım bunların sayısı artmaz" dedi.